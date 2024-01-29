МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Китайские фондовые рынки закрылись снижением под давлением акций компаний полупроводникового сектора и производителей технологического оборудования, передает Reuters.

Индекс Shanghai Composite понизился на 0,9% до 2883,36 пункта, прервав череду из четырех сессий роста. Shenzhen Composite потерял 2,4%, а ChiNext Price — 3,5%.

Акции полупроводникового сектора упали вслед за обвалом котировок Intel в Нью-Йорке, произошедшим в пятницу после того, как компания представила слабые прогнозы на 1-й квартал. Бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. подешевели на 2,5%, а акции LONGi Green — на 7,1%.

Акции сектора инфраструктуры связи упали на новостях о том, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп планирует обложить китайские товары пошлиной в размере 60%, отмечается в аналитической записке Citi. Бумаги Zhongji Innolight упали в цене на 10%, а акции Eoptolink Technology — на 14%.

Котировки WuXi AppTec упали на 10% на фоне обеспокоенности американским законопроектом, затрагивающим интересы биотехнологических компаний.