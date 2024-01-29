МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы начали неделю сдержанно после роста до двухлетних максимумов на предыдущей сессии: большие потери акций связанных с туризмом компаний нивелировали сильный рост акций энергетического сектора, сообщает Reuters.

В 08.23 по Гринвичу общеевропейский индекс STOXX 600 находился на уровне закрытия пятницы 483,66 пункта. В пятницу он достигал максимума за два года, а его рост на прошлой неделе был самым сильным за три месяца.

Акции Ryanair, крупнейшей в Европе по числу перевозимых пассажиров авиакомпании, упали на 2,3%, после того как она понизила прогноз прибыли на заканчивающийся в марте финансовый год.

Индекс акций компаний туристического сектора и сферы развлечений снизился на 0,5%.

В то же время акции нефтегазовых компаний поднялись на 1,5% на фоне роста цен на нефть после удара дронов по военной базе США в Иордании.