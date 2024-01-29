МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в начале насыщенной недели торгуются без значительных изменений. Помимо прочего на этой неделе ожидается решение Федеральной резервной системы о процентной ставке и отчетность технологических гигантов. Эти важные события могут задать тон торгам на Уолл-стрит после недавнего рекордного ралли, передает Reuters.

Индекс S&P 500 в январе в течение четырех сессий устанавливал новые рекордные внутридневные максимумы и достиг рекордного уровня на закрытии после медленного начала года, когда инвесторы пересматривали ожидания касательно сроков снижения процентных ставок.

Хотя инвесторов в пятницу обрадовали данные, указавшие на дальнейшее замедление роста цен в США, мрачный прогноз Intel касательно выручки на 1-й квартал сдержал общий энтузиазм. В итоге индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу снизились.

Отчетность ряда рыночных тяжеловесов привлечет повышенное внимание инвесторов после разочаровывающих прогнозов Intel и Tesla, которые на прошлой неделе вызвали опасения по поводу завышенных оценок некоторых крайне популярных акций, существенно подорожавших к концу прошлого года.

Со вторника на этой неделе отчетность опубликуют Microsoft, Alphabet, Apple, Meta Platforms*, Amazon.com, а также Exxon Mobil, Chevron, Qualcomm, Merck, Pfizer и Boeing.

"Поскольку рынок достиг рекордных максимумов, а оценки акций близки к верхней границе диапазона за последние 20 лет, любые неудачи ведущих технологических компаний, вероятно, приведут к повышенной волатильности в ближайшие недели, — полагает Ларри Адам, инвестиционный директор Private Client Group. — Несмотря на заниженные ожидания, начало сезона отчетности за 4-й квартал 2023 года выдалось довольно прохладным. Доля компаний, которые превзошли ожидания по прибыли и выручке, пока ниже среднего исторического значения, а величина превышений прогнозов достигла минимума с 2008 года".

Поскольку последние макроданные указали на устойчивость экономики и тенденцию инфляции к снижению, надежды на идеальный экономический сценарий усилились. Внимание всего мира на этой неделе будет приковано к первому в этом году решению ФРС о процентной ставке, которое будет озвучено в среду.

Перед этим решением инвесторы внимательно проанализируют обзор вакансий и оборота рабочей силы (JOLTS) и отчет ADP о занятости на предмет устойчивости рынка труда США.

Большинство трейдеров ожидают первого снижения ставки ФРС в июне, но некоторые ждут его уже в марте.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA понизились на 29 пунктов, или 0,08%, фьючерсы e-mini на S&P 500 добавили 1 пункт, или 0,02%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 выросли на 34,5 пункта, или 0,2%.

Акции Intel на премаркете немного повысились после обвала в пятницу почти на 12%. Бумаги Tesla подорожали на 1,1% после резкого падения в четверг.

Акции других производителей полупроводников, включая Broadcom, Advanced Micro Devices и Nvidia, восстановились на 0,7%-1,2% после сильного снижения на прошлой неделе.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская