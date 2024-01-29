МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Доллар США укрепился в понедельник, так как инвесторы готовятся к возможности того, что Федеральная резервная система может развеять ожидания неизбежного повышения процентных ставок, когда в среду она завершит свое двухдневное заседание, сообщает Reuters.

Согласно инструменту CME Group FedWatch рейдеры понизили вероятность снижения ставок ФРС до 49% с 73% месяц назад, так как данные говорят в пользу того, что американская экономика остается сильной.

Ситуация в экономике США также контрастирует с более слабыми экономиками европейских стран, что делает единую европейскую валюту менее привлекательной.

"Макрокартина в США выглядит намного лучше, чем макрокартина в странах Европейского союза и еврозоны в целом", — говорит Хелен Гивен, валютный трейдер Monex USA в Вашингтоне.

Ожидается, что ФРС в среду оставит процентные ставки без изменений. Инвесторы сфокусируются на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания. В декабре он дал понять, что ФРС разворачивается в сторону понижения ставок.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, вырос менее чем на 0,1%, до 103,75, оставаясь недалеко от достигнутого на прошлой неделе шестинедельного максимума 103,82. По итогам января индекс может прибавить 2%, чему способствует корректировка инвесторами оценок сроков и размеров понижения ставок ФРС.

Пара евро/доллар упала на 0,39% до 1,08080.

Европейский центральный банк в четверг оставил процентные ставки без изменений, на рекордно высоком уровне 4%, и подтвердил свою приверженность борьбе с инфляцией, даже в условиях приближения начала снижения стоимости заимствований.

Следующим шагом ЕЦБ станет понижение ставок, но в понедельник руководители центробанка не смогли договориться о точных сроках начала смягчения политики.

В настоящее время трейдеры полностью учитывают в котировках первое снижение ставки ЕЦБ в апреле, и снижение на 150 базисных пунктов в этом году.

Пара британский фунт/доллар торговалась без особых изменений, по 1,26780, в преддверии заявления Банка Англии по денежно-кредитной политике, намеченного на четверг.

Пара доллар/японская иена упала на 0,18%, до 147,88, но японская валюта может потерять 5% против американской валюты, что станет ее худшим месячным результатом с июня 2022 года. Давление на иену оказывает перенос трейдерами предполагаемого отказа Банка Японии от крайне мягкой денежно-кредитной политики на более поздние сроки.

"Ближе к концу декабря мы увидели, что чистая позиция по иене стала длинной, что, вероятно, было связано с ожиданиями агрессивного смягчения политики ФРС и быстрой нормализации политики Банка Японии", — говорит стратег-аналитик BNP Paribas Сид Матхур.

"И те, и другие ожидания ослабли за последние пару недель, а индикатор позиционирования BNPP показывает, что длинные позиции по иене сократились", — добавляет он.

Инвесторы также обеспокоены угрозой эскалации на Ближнем Востоке, возросшей после гибели американских военных, подвергшихся атаке беспилотника на северо-востоке Иордании, вблизи границы с Сирией.

Геополитическая напряженность может оказать временную поддержку иене, которая считается валютой-убежищем, говорят аналитики.

Что касается криптовалют, то биткоин торговался почти без изменений по сравнению с предыдущим днем, по 41 980 долларов.