МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Пилотный проект Банка России по внедрению цифрового рубля идет по плану. Участники рынка активно интересуются возможностью участвовать в проекте, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости. Набиуллина рассказала о планах применять цифровые валюты

"Все абсолютно по плану. И очень важно – мы видим возрастающий интерес со стороны финансовых институтов к участию в этом пилоте", — отметила Набиуллина, отвечая на вопрос, как продвигается пилот по цифровому рублю.

Работа над созданием цифрового рубля началась в 2021 году, ее ведет Банк России. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа идет эксперимент с использованием цифровых рублей в повседневных расчетах.

Тестировать цифровой рубль в первой волне начали 13 банков. В ноябре 2023 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России получил 15 заявок от банков, желающих участвовать во второй волне пилота.

По словам Набиуллиной, сейчас обсуждаются трансграничные расчеты в цифровых валютах с дружественными странами, в том числе, участниками БРИКС. Она напомнила, что при создании платформы была заложена возможность ее интеграции с зарубежными аналогами.

Цифровой рубль — третья форма денег после наличной и безналичной. Он создан для того, чтобы стать еще одним средством платежей и переводов граждан вне зависимости от банковских ограничений и комиссий. Для граждан операции будут бесплатными, для бизнеса — с минимальной комиссией.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.