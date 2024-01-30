МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доллар США во вторник продолжал торговаться в узком диапазоне. Как сообщает Reuters, трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы, заявление по итогам которого может содержать намеки на то, когда центральный банк США начнет понижение процентных ставок.

Позднее во вторник выйдут данные Министерства труда по вакансиям, а в пятницу — важный отчет по занятости в США.

Индекс доллара сохранял стабильность в ходе азиатской сессии и на момент написания статьи находился около 103,50. Инвесторы осторожничают перед двухдневным заседанием американского центрального банка, которое пройдет во вторник и среду.

Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, поэтому основной интерес для рынков будет представлять общая тональность выступления ее председателя Джерома Пауэлла на итоговой пресс-конференции, а также наличие в нем любых намеков на возможность понижения ставок в ближайшем будущем.

Как показывает разработанный CME Group инструмент FedWatch, текущие рыночные котировки учитывают понижение ставок ФРС в марте с вероятностью 46,6%. Месяц назад вероятность этого события оценивалась в 73,4%. Подобный пересмотр ожиданий обусловлен сохраняющейся устойчивостью экономики США, подтверждаемой поступающими данными.

"Подозреваю, что Комитет по операциям на открытом рынке не продемонстрирует той склонности к смягчению политики, которую предполагают рыночные котировки", — говорит главный рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон.

"Если ориентироваться на последние комментарии руководства ФРС, то они вряд ли выпустят в небо голубей, а это порождает вероятность отскока доллара и доходности гособлигаций США", — отмечает он.

Данные по вакансиям в США во вторник станут первыми в череде ожидаемой на этой неделе статистики американского рынка труда. Кульминация недели придется на пятницу, когда будет опубликован январский отчет по рабочим местам. Эти данные позволят получить представление о текущем состоянии крупнейшей экономики мира.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,09%, по 1,0822. Позднее во вторник выйдут предварительные данные по ВВП еврозоны за 4-й квартал. Считается, что там перспективы гораздо хуже, чем в США.

Пара британский фунт/доллар США торговалась без изменений, по 1,2709. Фунт демонстрирует стабильность перед заседанием Банка Англии, которое также пройдет на этой неделе.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,06%, до 147,38.

Теперь, когда нормализация денежно-кредитной политики в Японии представляется более вероятной во 2-м квартале, когда Банк Японии будет располагать дополнительным объемом данных по заработным платам, динамика пары доллар/иена в краткосрочной перспективе "будет больше определяться ФРС, нежели любыми ожиданиями корректировки политики Банка Японии", говорит стратег-аналитик DBS Вэй Лян Чан.

"Поэтому мы ожидаем более существенного снижения пары доллар/иена к концу 1-го квартала", — добавляет эксперт.

Согласно опубликованным во вторник официальным данным, уровень безработицы в Японии в декабре снизился до 2,4% против срединного прогноза опрошенных Reuters экономистов 2,5%.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,08%, по 0,6616, после роста до двухнедельного максимума 0,6625.

Розничные продажи в Австралии в декабре по сравнению с предыдущим месяцем упали на 2,7% после роста на 1,6% в ноябре. Австралийские потребители предпочли совершать покупки в период ноябрьских распродаж, что привело к некоторому перераспределению их расходов.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,2%, по 0,6144, на фоне заявлений главного экономиста Резервного банка Новой Зеландии о том, что инфляция в стране еще слишком высока.

Цена на биткоин выросла на 0,41%, до 43 355,85 долларов США. Ранее в ходе торгов она достигала 43 777,00 долларов, самой высокой отметки с 12 января.