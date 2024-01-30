МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Британские фондовые индексы выросли во вторник после сильного закрытия торгов в США, сообщило агентство Reuters. Позитивное настроение инвесторов также поддерживают в целом обнадеживающая отчетность компаний и признаки ослабления ценового давления в Великобритании.

К 08.16 по Гринвичу индекс FTSE 100, в котором значительна доля компаний-экспортеров, вырос на 0,2%, а сфокусированный на внутреннем рынке FTSE 250 — на 0,1%.

Американский фондовый индекс S&P 500 в понедельник закрылся на рекордно высокой отметке. Инвесторы ждут выхода на этой неделе отчетности компаний с большой капитализацией и новых экономических данных США. Кроме того, в среду завершится заседание Федеральной резервной системы.

Согласно данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), в январе цены в магазинах в Великобритании росли самыми медленными темпами с мая 2022 года, что стало очередным сигналом об ослаблении инфляционного давления, поступившим в преддверии заседания Банка Англии, которое состоится позднее на этой неделе.

Акции рекламной группы WPP выросли на 6,1%, показав самый большой однодневный рост в процентах среди компаний FTSE 100, после того, как прогноз операционной прибыли компании за 2023 год превысил предварительные оценки.

Бумаги SSP Group выросли на 2,8%. Компания, управляющая точками питания в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, сообщила о росте продаж более чем на 14% в 1-м квартале.

Котировки Diageo упали на 3,2%. Продажи производителя алкоголя в 1-м квартале предварительно оказались ниже прогнозов из-за их резкого сокращения в Латинской Америке.

Бумаги Deliveroo подешевели на 4,4% после того, как Delivery Hero продала свою долю в Deliveroo, составлявшую около 4,5%.