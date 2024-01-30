Британские фондовые индексы выросли после сильного закрытия торгов в США
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Британские фондовые индексы выросли во вторник после сильного закрытия торгов в США, сообщило агентство Reuters. Позитивное настроение инвесторов также поддерживают в целом обнадеживающая отчетность компаний и признаки ослабления ценового давления в Великобритании.
К 08.16 по Гринвичу индекс FTSE 100, в котором значительна доля компаний-экспортеров, вырос на 0,2%, а сфокусированный на внутреннем рынке FTSE 250 — на 0,1%.
Американский фондовый индекс S&P 500 в понедельник закрылся на рекордно высокой отметке. Инвесторы ждут выхода на этой неделе отчетности компаний с большой капитализацией и новых экономических данных США. Кроме того, в среду завершится заседание Федеральной резервной системы.
Согласно данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), в январе цены в магазинах в Великобритании росли самыми медленными темпами с мая 2022 года, что стало очередным сигналом об ослаблении инфляционного давления, поступившим в преддверии заседания Банка Англии, которое состоится позднее на этой неделе.
Акции рекламной группы WPP выросли на 6,1%, показав самый большой однодневный рост в процентах среди компаний FTSE 100, после того, как прогноз операционной прибыли компании за 2023 год превысил предварительные оценки.
Бумаги SSP Group выросли на 2,8%. Компания, управляющая точками питания в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, сообщила о росте продаж более чем на 14% в 1-м квартале.
Котировки Diageo упали на 3,2%. Продажи производителя алкоголя в 1-м квартале предварительно оказались ниже прогнозов из-за их резкого сокращения в Латинской Америке.
Бумаги Deliveroo подешевели на 4,4% после того, как Delivery Hero продала свою долю в Deliveroo, составлявшую около 4,5%.
https://1prime.ru/Financial_market/20240130/842932090.html