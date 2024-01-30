МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Евро снизился во вторник, после выхода данных, показавших, что в прошлом году еврозона едва избежала рецессии. Доллар США укрепился на фоне ожиданий трейдерами решения ФРС, передает Reuters.

В последнем квартале прошлого года по сравнению с 3-м кварталом рост экономики еврозоны был нулевым. Рецессии удалось избежать в основном благодаря Испании и Португалии. ВВП Германии за этот период сократился.

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась со снижением на 0,05%, по 1,0827. Инвесторы ожидают, что экономика США будет опережать экономику еврозоны, и в полной мере учитывают в котировках понижение ставок ЕЦБ в апреле.

"Вышедшие во вторник данные немного ослабили давление на центральный банк, но очевидно, что мягкая посадка… оказалась не настолько удачной, как многим хотелось", — сказал главный аналитик Scope Markets Джошуа Махони.

С начала января евро снизился против доллара примерно на 2%.

"Баланс рисков для евро указывает на его снижение", — написали UniCredit клиентам.

Позднее во вторник выйдут данные по вакансиям на рынке труда США, а в пятницу — важный отчет по числу рабочих мест.

На момент написания статьи индекс доллара вырос на 0,04%, до 103,50 перед начинающимся во вторник заседанием ФРС.

Участники рынка ожидают, что центральный банк оставит процентные ставки на текущих уровнях и будут следить за выступлением его главы Джерома Пауэлла на пресс-конференции.

"После сигналов Пауэлла в склонности к мягкой политике на прошлом заседании, участники рынка ждут боле точной информации о сроке первого понижения ставок", — сказал аналитик Commerzbank Михаэль Пфистер.

Инвесторы понизили оценку вероятности смягчения политики ФРС в марте до 46,6% с 73,4% месяц назад на фоне данных, подтверждающих устойчивость экономики США.

Перед запланированным на эту неделю заседанием Банка Англии пара фунт/доллар на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,24%, по 1,2678.

Пара доллар/иена снизилась на 0,15%, до 147,27.

С нормализацией денежно-кредитной политики в Японии, которая, вероятно, начнется во 2-м квартале, когда у центрального банка будут дополнительные данные по зарплатам, динамику пары евро/доллар " в большей мере определять перспективы политики ФРС, чем банка Японии", считают аналитики DBS.

"Поэтому мы ожидаем, что к концу 1-го квартала снижение пары будет более явным", — добавили они.

Вышедшие во вторник официальные данные показали, что уровень безработицы в Японии в декабре снизился до 2,4% при прогнозе 2,5%.