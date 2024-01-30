МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы торгуются вблизи максимумов за два года перед заседанием Федеральной резервной системы, тогда как азиатские фондовые рынки упали после решения гонконгского суда о ликвидации компании Evergrande, гиганта сектора недвижимости Китая, сообщает Reuters.

Казначейские облигации США пользовались повышенным спросом, что вызвало снижение их доходности. Это, в свою очередь, удержало американский доллар в узком диапазоне. Ранее Министерство финансов США сообщило, что ему потребуется меньше заемных средств, чем предполагалось.

Общемировой индекс MSCI All-World оставался на позитивной территории, достигнув самой высокой отметки с января 2022 года.

Между тем нервозность на рынках сохраняется. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке удерживает цену нефти выше 80 долларов за баррель. Кроме того, инвесторы размышляют о том, как распоряжение о ликвидации Evergrande Group повлияет на хрупкий рынок недвижимости Китая.

Китайские акции нацелены завершить месяц снижением на 4%. Их котировки достигли минимумов за четыре года. Доходность китайских гособлигаций упала до двадцатилетних минимумов, поскольку инвесторы не теряют надежды на то, что принимаемые Пекином меры смогут придать импульс роста второй крупнейшей экономике мира.

На текущей неделе пройдут заседания ФРС и Банка Англии, выйдут месячный отчет по занятости в США и новая порция корпоративной отчетности, в том числе отчеты Apple, Microsoft и Alphabet.

Фьючерсы на фондовые индексы США торговались с понижением на 0,1%.

"Рынки сейчас будто парализованы, — отмечает главный экономист ADM Investor Services Марк Оствальд. — Очевидно, они хотят знать, что на этой неделе скажет ФРС, и насколько еще будет приоткрыта дверь для понижения процентных ставок".

"На мой взгляд, ключевой проблемой в данный момент является то, что этот цикл понижения ставок рассматривается центральными банками и рынками в контексте нормального экономического цикла", — говорит он.

За последние 15 лет все циклы понижения ставок провоцировались финансовой нестабильностью того или иного рода, а не нормальными экономическими процессами, отмечает Оствальд.

"У нас уже очень давно не было нормального цикла понижения процентных ставок, обусловленного изменением спроса или состояния рынка труда, и поэтому, как мне кажется, мы видим такое сильное расхождение мнений", — добавляет он.

В декабре прошлого года ФРС удивила рынки неожиданным изменением своей риторики. Прогнозы руководителей центрального банка показали, что они ожидают снижения процентных ставок на 75 базисных пунктов в 2024 году, что подогрело склонность инвесторов к риску и вызвало ралли на фондовых рынках.

Однако, поступавшие с тех пор сильные экономические данные, устойчивость инфляции и предупреждения со стороны представителей ФРС заставили рынки скорректировать свои ожидания.

Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, рынки оценивают вероятность понижения ставок ФРС в марте в 47%. Месяцем ранее такая вероятность оценивалась в 88%. Трейдеры полагают, что за 2024 год ставки в совокупности будут понижены на 134 базисных пункта, тогда как месяц назад ожидали их понижения на 160 базисных пунктов.

В США S&P 500 зафиксировал новый рекордный максимум на закрытие торгов, вдохнув оптимизм в фондовые рынки Европы. STOXX 600 вырос на 0,4% и держался вблизи максимумов за два года.

Индекс доллара вырос на 0,1%, а пара евро/доллар США снизилась на 0,1%, до 1,0818. При этом рост доллара ограничивается ралли американских казначейских облигаций, подтолкнувшим доходность 10-летних бумаг вниз на 4 базисных пункта, до 4,055%.

Пара доллар США/китайский юань, нацелившаяся на самый сильный рост с августа прошлого года, торговалась без изменений, по 7,1879.

Инвесторы ждут от Пекина дополнительных мер по защите фондовых рынков после того, как на прошлой неделе Народный банк Китая смягчил требования к банковским резервам.

BlackRock Investment Institute отметил в недельном обзоре, что придерживается нейтральной позиции в отношении китайских активов.

"Мы ожидаем, что траектория роста в Китае будет более пологой, а политические меры стимулирования — ограниченными", — говорится в обзоре.

Цены на нефть оставались стабильными после того, как США заявили о намерении принять "все необходимые меры" для защиты американских военных. Ранее трое американских военнослужащих погибли в Иордане в результате атаки беспилотника.

Фьючерсы на нефть Brent торговались без изменений, по 82,35 доллара за баррель, а контракты на WTI — по 76,80 доллара за баррель.