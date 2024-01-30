МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с вялой динамикой. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут публикацию крайне важных данных по рабочим местам, чтобы получить представление о состоянии рынка труда США, а также выход отчетности крупных технологических компаний, которая может дать ответ на вопрос о том, смогут ли тяжеловесы продолжить ралли.

ФРС США сегодня начнет двухдневное заседание. Внимание рынка также будет приковано к обзору вакансий и оборота рабочей силы (JOLTS), который опубликует Министерство труда США в 15.00 по Гринвичу. Ожидается, что число вакансий в декабре сократилось до 8,750 млн.

Инвесторы обратят пристальное внимание на решение ФРС, которые будет озвучено в среду, поскольку в нем могут быть намеки на сроки начала снижения процентных ставок. Ожидается, что центробанк США оставит ключевую ставку на уровне 5,25%-5,50%.

"ФРС с высокой долей вероятности снизит краткосрочные ставки в мае или июне в ответ на снижение базового индекса цен расходов на личное потребление до уровней, крайне близких к условной цели в 2%", — отметил Джей Хэтфилд, гендиректор Infrastructure Capital Advisors.

Хэтфилд полагает, что долгосрочные процентные ставки в мире быстро снизятся ввиду снижения ставок ключевыми центробанками, и этом приведет к росту акций и облигаций.

Надежды на приближающееся снижение ставок способствуют росту акций компаний с крупной капитализацией. Однако квартальные отчеты сыграют ключевую роль в рациональном объяснении высоких оценок акций с высоким ростом. На прошлой неделе Tesla и Intel разочаровали инвесторов, сделав мрачные прогнозы.

После завершения торгов опубликуют отчеты Tesla и Intel, причем от последней ждут лучшего роста выручки почти за два года ввиду высокого спроса на облачные услуги и все большего распространения продуктов на базе генеративного ИИ.

Акции Alphabet на премаркете набрали 0,2%, а бумаги Microsoft — 0,9%.

Сегодня ожидаются отчеты и других крупных компаний, включая Pfizer, United Parcel Service, Marathon Petroleum, General Motors и JetBlue Airways.

Недавний рост акций компаний с крупной капитализацией и полупроводниковых фирм помог ключевому индексу S&P 500 установить несколько новых рекордов после повышения на двузначный процент в последние два месяца 2023 года. Индекс в понедельник достиг очередного внутридневного рекорда на уровне 4929,31 пункта.

BlackRock в понедельник повысила рекомендацию по американским акциям с "нейтрально" до "выше ориентира". Citigroup при этом снизил целевой уровень S&P 500 в середине 2024 года с 5000 до 4800 пунктов, чтобы учесть ослабление экономики в первом полугодии.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA снизились на 48 пунктов, или 0,12%, e-mini на S&P 500 снизились на 2,75 пункта, или 0,06%, e-mini на Nasdaq 100 выросли на 3,75 пункта, или 0,02%.

Акции поставщика серверов Super Micro Computer подскочили на 10,5% и, видимо, продолжат недавнее ралли, связанное с популярностью ИИ. Компания прогнозирует более высокие квартальные продажи, чем ожидали аналитики.

Акции облачной компании Calix упали на 21,3%. Прогноз выручки на 1-й квартал оказался ниже оценок.