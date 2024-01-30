Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с вялой динамикой
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с вялой динамикой. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут публикацию крайне важных данных по рабочим местам, чтобы получить представление о состоянии рынка труда США, а также выход отчетности крупных технологических компаний, которая может дать ответ на вопрос о том, смогут ли тяжеловесы продолжить ралли.
ФРС США сегодня начнет двухдневное заседание. Внимание рынка также будет приковано к обзору вакансий и оборота рабочей силы (JOLTS), который опубликует Министерство труда США в 15.00 по Гринвичу. Ожидается, что число вакансий в декабре сократилось до 8,750 млн.
Инвесторы обратят пристальное внимание на решение ФРС, которые будет озвучено в среду, поскольку в нем могут быть намеки на сроки начала снижения процентных ставок. Ожидается, что центробанк США оставит ключевую ставку на уровне 5,25%-5,50%.
"ФРС с высокой долей вероятности снизит краткосрочные ставки в мае или июне в ответ на снижение базового индекса цен расходов на личное потребление до уровней, крайне близких к условной цели в 2%", — отметил Джей Хэтфилд, гендиректор Infrastructure Capital Advisors.
Хэтфилд полагает, что долгосрочные процентные ставки в мире быстро снизятся ввиду снижения ставок ключевыми центробанками, и этом приведет к росту акций и облигаций.
Надежды на приближающееся снижение ставок способствуют росту акций компаний с крупной капитализацией. Однако квартальные отчеты сыграют ключевую роль в рациональном объяснении высоких оценок акций с высоким ростом. На прошлой неделе Tesla и Intel разочаровали инвесторов, сделав мрачные прогнозы.
После завершения торгов опубликуют отчеты Tesla и Intel, причем от последней ждут лучшего роста выручки почти за два года ввиду высокого спроса на облачные услуги и все большего распространения продуктов на базе генеративного ИИ.
Акции Alphabet на премаркете набрали 0,2%, а бумаги Microsoft — 0,9%.
Сегодня ожидаются отчеты и других крупных компаний, включая Pfizer, United Parcel Service, Marathon Petroleum, General Motors и JetBlue Airways.
Недавний рост акций компаний с крупной капитализацией и полупроводниковых фирм помог ключевому индексу S&P 500 установить несколько новых рекордов после повышения на двузначный процент в последние два месяца 2023 года. Индекс в понедельник достиг очередного внутридневного рекорда на уровне 4929,31 пункта.
BlackRock в понедельник повысила рекомендацию по американским акциям с "нейтрально" до "выше ориентира". Citigroup при этом снизил целевой уровень S&P 500 в середине 2024 года с 5000 до 4800 пунктов, чтобы учесть ослабление экономики в первом полугодии.
На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA снизились на 48 пунктов, или 0,12%, e-mini на S&P 500 снизились на 2,75 пункта, или 0,06%, e-mini на Nasdaq 100 выросли на 3,75 пункта, или 0,02%.
Акции поставщика серверов Super Micro Computer подскочили на 10,5% и, видимо, продолжат недавнее ралли, связанное с популярностью ИИ. Компания прогнозирует более высокие квартальные продажи, чем ожидали аналитики.
Акции облачной компании Calix упали на 21,3%. Прогноз выручки на 1-й квартал оказался ниже оценок.
https://1prime.ru/Financial_market/20240130/842935137.html