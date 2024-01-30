МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник немного повысились, получив поддержку от небольшого снижения доллара США и сокращения доходности гособлигаций США, сообщило агентство Reuters. Инвесторы готовятся к заседания Федеральной резервной системы США, рассчитывая узнать новости по поводу сроков снижения процентных ставок.

К 12.39 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с ростом на 0,1%, по 2 032,70 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,4% до 2 032,60 доллара.

"На золото благотворно влияет снижение доллара США и доходности казначейских облигаций, хотя рынки все еще мучаются с определением вероятности снижения ставок ФРС в марте", — отметил Хэн Тэн, главный рыночный аналитик Exinity Group.

Индекс доллара США снизился на 0,2%, благодаря чему золото стало привлекательнее для держателей иных валют. Доходность ключевых 10-летних облигаций США достигла минимума за две недели на уровне 4,0360%.

"Если председатель ФРС Джером Пауэлл выступит против прогнозов относительно разворота политики с марта, золото может вновь опуститься к психологически важному уровню 2000 долларов. Если Пауэлл не разубедит рынки в том, что ФРС в марте скорее снизит ставки, чем не будет их снижать, цены на золото могут подняться выше 2050 долларов", — добавил Тэн.

Снижение процентных ставок снижает альтернативные издержки, связанные с владением золотом.

ФРС США, в декабре сделавшая шаги в направлении смягчения, должна объявить о решении по денежно-кредитной политике в среду. Рынки ожидают, что центробанк США по итогам двухдневного заседания не изменит процентные ставки.

Как показали опубликованные в понедельник результаты опроса Reuters, неопределенность перспектив экономики и процентных ставок в США может подтолкнуть цены на золото к рекордно высоким уровням в 2024 году.

Аналитики и трейдеры понизили прогнозы цен на платину и палладий в 2024 году, так как спрос не демонстрирует существенного роста. Тем не менее они по-прежнему ожидают восстановления цен на эти металлы от их текущих уровней.

Спот-цены на платину снизились на 0,6% до 921,39 доллара за унцию, палладий на рынке спот подешевел на 0,5% до 977,96 доллара. Спот-цены на серебро снизились на 0,5% до 23,08 доллара за унцию.