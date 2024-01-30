МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Торги на фондовых биржах США во вторник начались вяло. Инвесторы анализировали неоднозначную финансовую отчетность таких национальных гигантов, как United Parcel Service и General Motors, и ждали выхода крайне важных данных по рабочим местам, чтобы получить представление о состоянии рынка труда США, передает Reuters.

Dow Jones Industrial Average после открытия понизился на 35,22 пункта, или 0,09%, до 38 298,23 пункта. S&P 500 опустился на 2,04 пункта, или 0,04%, до 4925,89 пункта, а Nasdaq Composite потерял 23,97 пункта, или 0,15%, до 15 604,08 пункта.