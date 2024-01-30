МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня упала до 2-недельных минимумов после выхода более слабого, чем ожидалось, индекса цен на жилье. Инвесторы продолжают готовиться к завтрашнему решению Федеральной резервной системы по процентным ставкам, сообщает Reuters.

В понедельник Министерство финансов США объявило, что потребность в заимствованиях будет ниже, чем прогнозировалось в октябре. Это смягчило некоторые опасения среди инвесторов по поводу чрезмерного предложения долга.

Доходность ориентирных гособлигаций вчера закрылась ниже 200-дневной скользящей средней, что обычно сигнализирует о ее дальнейшем снижении еще на 10-12 базисных пунктов в следующие несколько дней, отмечает Иэн Линген, директор стратегии BMO Capital Markets по ставкам в США.

"Легко просматривается прорыв доходности 10-летних бондов намного ниже 4%", — добавил он.

Национальный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller за год, завершившийся в ноябре, вырос на 5,4% в годовом сравнении, а в месячном сравнении и с коррекцией на сезонные факторы повысился на 0,15%. Экономисты ожидали рост в годовом выражении на 5,8%, а в месячном — на 0,5%.

Теперь инвесторы ждут завтрашнего решения ФРС. Участники рынка полностью уверены, что центробанк завтра сохранит ставки без изменений, но пресс-конференция Джерома Пауэлла может дать подсказки касательно количества снижений ставок в этом году.

Участники рынка учитывают в котировках первое снижение ставки на 25 б. п. в мае. В начале года ожидалось, что первое снижение последует уже в марте.

Доходность 30-летних гособлигаций США понизилась на 5,2 б. п. до 4,283%.

У кривой, сравнивающей облигации с 2-летним и 10-летним сроком погашения, инверсия составила 25,7 б. п.

Доходность 2-летних американских бондов опустилась на 1,4 б. п. до 4,308%.