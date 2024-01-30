МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются после выхода смешанных результатов United Parcel Service и General Motors. Данные, указавшие на устойчивость рынка труда, привели к сокращению надежд инвесторов на скорое начало снижения процентных ставок, передает Reuters.

Акции компании по доставке посылок United Parcel Service упали на 8,1%. Ее прогноз годовой выручки оказался ниже оценок. Кроме того, компания сообщила, что сократит 12 000 рабочих мест и рассмотрит стратегические варианты для брокерского бизнеса по автомобильным грузоперевозкам.

Результаты компании подтолкнули индекс Dow Jones Transport Average к снижению на 1,5%, до недельного минимума.

Акции General Motors, с другой стороны, подскочили на 7,1%. Автопроизводитель прогнозирует высокую прибыль на 2024 год и планирует дополнительный возврат капитала акционерам. Акции Ford Motor прибавили 1,3%.

Согласно данным Министерства труда США, в декабре число вакансий выросло на 9,026 млн и превзошло прогнозы, предполагавшие рост на 8,75 млн. Теперь в центре внимания будет двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике, которое начнется сегодня.

Инвесторы обратят пристальное внимание на решение ФРС, которые будет озвучено в среду, поскольку в нем могут быть намеки на сроки начала снижения процентных ставок. Ожидается, что центробанк США оставит ключевую ставку на уровне 5,25%-5,50%.

"Одна из причин, по которым мы обсуждаем снижение ставок, заключается в том, что при снижении инфляции сохранение слишком высоких ставок может спровоцировать рецессию, — отметил Крис Дзаккарелли, инвестиционный директор Independent Advisor Alliance. — Единственный для них способ добиться мягкой посадки — снизить ставки в достаточной степени, чтобы предотвратить скачок уровня безработицы".

Сильные надежды на приближающееся снижение ставок способствовали резкому росту акций крупных компаний. Однако квартальные отчеты сыграют ключевую роль в рациональном объяснении высоких оценок акций с высоким ростом. На прошлой неделе Tesla и Intel разочаровали инвесторов, сделав мрачные прогнозы.

Акции Alphabet потеряли 0,6%, а бумаги Microsoft выросли на 0,1%. Эти компании опубликуют отчеты после закрытия торгов. Хотя влияние генеративного ИИ, вероятно, привело к лучшему росту выручки Microsoft почти за два года, его воздействие на рекламный бизнес Alphabet, скорее всего, было слабым.

Недавний рост акций компаний с крупной капитализацией и полупроводниковых фирм помог ключевому индексу S&P 500 установить несколько новых рекордов после повышения на двузначный процент в последние два месяца 2023 года. Индекс в понедельник достиг очередного внутридневного рекорда на уровне 4929,31 пункта.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average снизился на 16,99 пункта, или 0,04%, до 38 316,46 пункта, S&P 500 снизился на 4,00 пункта, или 0,08%, до 4 923,93 пункта, Nasdaq Composite снизился на 37,20 пункта, или 0,24%, до 15 590,85 пункта.

Акции Johnson Controls упали на 4,1%. Ирландская компания ухудшила прогноз годовой прибыли. Акции компании MSCI, рассчитывающей индексы, выросли на 9,0% в свете превзошедшей ожидания прибыли.

Акции поставщика серверов Super Micro Computer подскочили на 5,9% и, видимо, продолжат недавнее ралли, связанное с популярностью ИИ. Компания прогнозирует более высокие квартальные продажи, чем ожидали аналитики.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 1,58 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,21 к 1.

В S&P зафиксировано 46 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а в составе Nasdaq — 79 максимума и 35 минимумов.