МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы по итогам торгов немного повысились, а в ходе сессии достигли новых двухлетних максимумов, сообщило агентство Reuters. Инвесторов обрадовала оптимистичная отчетность компаний. Между тем французский индекс "голубых фишек" достиг рекордного пика.

Панъевропейский STOXX 600 вырос на 0,2%, завершив в плюсе пятую сессию подряд. Французский CAC 40 вырос на 0,5%, а в ходе торгов достиг рекордных максимумов.

В число лидеров роста вошли акции банков, набравшие 1,8%. В секторе рост возглавили акции BBVA, которые выросли на 6,2% на фоне повышения чистой прибыли в 4-м квартале на 32%.

Акции автопроизводителей выросли на 1,1%. Акции Stellantis повысились на 3,8% после того, как конкурирующая с ней General Motors опубликовала оптимистичный прогноз на 2024 год.

Согласно данным LSEG, прибыль компаний STOXX 600 в 4-м квартале, вероятно, снизилась в сравнении с тем же периодом предыдущего года на 8,5%. На прошлой неделе снижение оценивалось в 8,8%.