МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ведущие британские фондовые индексы по итогам торгов во вторник достигли почти трехнедельных максимумов. Как сообщает Reuters, поддержку оказали преимущественно благоприятные корпоративные отчеты, в том числе от рекламного гиганта WPP, а также признаки смягчения ценового давления в стране.

Индекс FTSE 100, в котором преобладают бумаги экспортеров, набрал 0,4%, а ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 поднялся на 0,2%.

Акции WPP подорожали на 1,9%. Свежий прогноз операционной маржи на 2023 год оказался в верхней части предыдущих оценок.

Британский консорциум предприятий розничной торговли (British Retail Consortium) сегодня сообщил, что цены в магазинах в этом месяце росли минимальными годовыми темпами с мая 2022 года. Это очередной признак смягчения инфляционного давления в стране, который может повлиять на решение Банка Англии о процентных ставках в четверг.

Как предполагается, Банк Англии сохранит ставки без изменений. При этом, как показывает опрос Reuters, мнения по поводу того, начнет ли центробанк снижать ставки в следующем квартале или июле-сентябре, разделились примерно поровну.

Кроме того, британский рынок акций получил поддержку от роста американского индекса S&P 500 накануне до рекордного уровня на закрытии. На этой неделе в США ожидается отчетность множества технологических гигантов, а также важные макроданные и заседание ФРС.

Международный валютный фонд сегодня понизил прогноз роста экономики Великобритании на 2025 год на 0,4 процентного пункта до 1,6%. Как ожидается, в 2023 году ВВП вырос на 0,5%, а в 2024 году — повысится на 0,6%.