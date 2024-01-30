МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник повысились до 2-недельного максимума, получив поддержку от небольшого снижения доллара США и сокращения доходности американских гособлигаций. Инвесторы готовятся к заседанию Федеральной резервной системы США, рассчитывая узнать новости по поводу сроков снижения процентных ставок, сообщает Reuters.

К 17.09 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с ростом на 0,2%, по 2035,32 доллара за унцию, а ранее цены достигали максимума с 16 января. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,5% до 2034,20 доллара.

"Во многом динамика золота связана с откатом доходности гособлигаций и снижением доллара. Кроме того, на наш взгляд, рынок получает поддержку в ожидании решения ФРС в среду", — отметил Дэниел Павилонис, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

Индекс доллара США снизился на 0,2%, благодаря чему золото стало привлекательнее для держателей иных валют. Доходность ключевых 10-летних облигаций США достигла минимума за две недели

Снижение процентных ставок сокращает альтернативные издержки, связанные с владением золотом.

ФРС США, в декабре сделавшая шаги в направлении смягчения, должна объявить о решении по денежно-кредитной политике в среду. Рынки ожидают, что центробанк США по итогам двухдневного заседания не изменит процентные ставки.

"ФРС нужен стабильный рынок, поэтому вряд ли она будет много раз понижать ставки, а Пауэлл, вероятно, будет соблюдать нейтралитет и выскажется о возможности снижения ставок", — добавил Павилонис.

На прошлой неделе макроданные указали на умеренный рост цен в США в декабре: годовые темпы инфляции остались ниже 3% третий месяц подряд, что должно побудить центробанк начать снижение ставок в этом году.

Как показали опубликованные в понедельник результаты опроса Reuters, неопределенность перспектив экономики и процентных ставок в США может подтолкнуть цены на золото к рекордно высоким уровням в 2024 году.

Спот-цены на серебро снизились на 0,4% до 23,11 доллара за унцию, а ранее в ходе сессии достигали максимума с 15 января. Спот-цены на платину снизились на 0,6% до 921,70 доллара за унцию, палладий на рынке спот подешевел на 0,6% до 977,51 доллара.