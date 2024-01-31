МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei Stock Average по итогам торгов вырос на 0,6%, до 36 286,71. Таким образом, он вернул себе ранее утраченное, что, очевидно, объясняется корректировкой позиций в преддверии объявления решения Федеральной резервной системы США, сообщает Reuters.

Позднее в среду завершится заседание ФРС. Ожидается, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений, поэтому основной интерес для инвесторов будет представлять пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

По словам Майкла Хьюсона из CMC Markets, ФРС вряд ли просигнализирует о снижении процентных ставок уже в марте, но вполне может оставить открытой возможность такого шага во 2-м квартале.

Акции Komatsu подскочили в цене на 8,6%, после того как чистая прибыль компании в 3-м квартале превзошла ожидания аналитиков.

Акции Canon подорожали на 7,85%, получив поддержку со стороны прогнозов выручки и чистой прибыли в 2024 году.

Пара доллар США/японская иена торговалась по 147,72, а доходность 10-летних японских государственных облигаций поднялась на 2,5 базисного пункта, до 0,730%.