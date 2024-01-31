МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Московская биржа ожидает в 2024 году увеличения числа первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещений акций, в зависимости от состояния рынка может состояться больше 20 сделок, заявил управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень. Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов впервые с 15 января

"Мы видим тот pipeline сделок, который есть у инвестдомов, мы знаем, что это существенно большая цифра, чем 13 состоявшихся сделок в 2023 году. Но, на мой взгляд, все будет зависеть от конъюнктуры, спроса и процентной ставки, и того, как себя будут вести финансовые рынки в 2024 году. Очень надеюсь, что мы увидим цифру больше 20", — сказал он, выступая на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".

Согласно представленным им данным, в 2023 году на Московсокй бирже состоялись девять ІРО и четыре SРО более чем на 140 миллиардов рублей. Компании из нескольких отраслей в настоящий момент планируют ІРО.