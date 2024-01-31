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2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240131/842942299.html
Мосбиржа ожидает роста числа IPO и SPO в 2024 году
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Московская биржа ожидает в 2024 году увеличения числа первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещений акций, в зависимости от состояния рынка может состояться больше 20 сделок,... ПРАЙМ, 31.01.2024
рынки, новости, мосбиржа, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Московская биржа ожидает в 2024 году увеличения числа первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещений акций, в зависимости от состояния рынка может состояться больше 20 сделок, заявил управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень.
"Мы видим тот pipeline сделок, который есть у инвестдомов, мы знаем, что это существенно большая цифра, чем 13 состоявшихся сделок в 2023 году. Но, на мой взгляд, все будет зависеть от конъюнктуры, спроса и процентной ставки, и того, как себя будут вести финансовые рынки в 2024 году. Очень надеюсь, что мы увидим цифру больше 20", — сказал он, выступая на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".
Согласно представленным им данным, в 2023 году на Московсокй бирже состоялись девять ІРО и четыре SРО более чем на 140 миллиардов рублей. Компании из нескольких отраслей в настоящий момент планируют ІРО.