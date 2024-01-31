МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,3%, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 0,1%, однако динамика фьючерсов может отличаться от той картины, которая будет наблюдаться на фондовых рынках после начала торгов, передает Reuters.

В ходе утренней сессии общеевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 0,1%.

Акции SEB выросли на 7,7%, а акции SKF серии B — на 5,9%. Бумаги H&M Hennes & Mauritz серии B подешевели на 9,4%, а Dometic Group — на 5,4%.

Индекс FTSE 100 снизился на 0,2%. Французский CAC 40 вырос на 0,1%, а немецкий DAX опустился на 0,1%.

Рассчитываемый Wall Street Journal индекс доллара поднялся на 0,1%, до 97,92.

На сырьевых рынках фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,4%, до 82,15 доллара за баррель, а контракты на WTI — на 0,5%, до 77,46 доллара за баррель.

Доходность 10-летних гособлигаций Германии упала на 7 базисных пунктов, до 2,203% с 2,274%, а доходность 10-летних казначейских бумаг США — на 2 базисных пункта, до 4,018% с 4,034%.

В Азии акции торговались разнонаправленно. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,4%. Китайский ключевой индекс Shanghai Composite упал на 1,5%.