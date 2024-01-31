МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Доллар США подрос в среду и нацелен на самый большой рост по итогам месяца с сентября, тогда как японская иена может завершить январь самым большим падением почти за год, сообщает Reuters. Трейдеры ждут решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

С начала месяца индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против других основных валют, вырос на 2,1%. Рынки умерили ожидания, связанные с темпами и масштабом понижения процентных ставок ФРС, на фоне сильных экономических данных и опровержений со стороны центрального банка.

По сравнению с уровнем закрытия вторника индекс доллара вырос на 0,1%, до 103,51, что чуть ниже достигнутого в понедельник максимума за семь недель 103,82.

Резкое замедление инфляции в Австралии вызвало снижение пары австралийский доллар/доллар США на 0,5%, до 0,6560. Котировки австралийских облигаций выросли, так как инвесторы теперь ждут более раннего перехода Резервного банка Австралии к понижению процентных ставок.

Динамика других валют была достаточно вялой. Иена почти не отреагировала на сигналы Банка Японии о готовности к проведению более жесткой политики. В центре внимания рынков — заседание ФРС, которое завершится позднее в среду.

Иена за январь подешевела более чем на 4,5% против доллара США и нацелена завершить месяц самым большим падением с февраля прошлого года. Слабые данные по зарплатам и замедление инфляции дают Банку Японии возможность не спешить с повышением процентных ставок.

Между тем протоколы январского заседания японского центрального банка, опубликованные в среду, указали на рост его решимости и наличие условий для достаточно скорого отказа от политики отрицательных процентных ставок.

Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, но просигнализирует о планируемом понижении, исключив из своего заявления формулировки, предполагающие возможность дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики.

Котировки фьючерсов учитывают понижение ставок в марте с вероятностью около 43%. В начале года такая вероятность оценивалась в 73%.

"Если (председатель ФРС Джером) Пауэлл просигнализирует о росте склонности к смягчению политики, то, думаю, доллар США может ослабнуть", — говорит старший валютный стратег-аналитик Nordea Дейн Цеков.

Помимо ФРС, на перспективы доллара также могут повлиять заявление Министерства финансов о квартальном рефинансировании, а также ключевой индекс стоимости рабочей силы, отражающий темпы роста заработков в 4-м квартале, отмечает Цеков.

Позднее в среду выйдут данные по инфляции в Германии. Во Франции рассчитанная по гармонизированным стандартам ЕС годовая инфляция в январе замедлилась до 3,4% с 4,1% в декабре.

Замедление темпа роста цен также и в Германии будет означать его замедление и в еврозоне в целом. Данные по инфляции в еврозоне будут опубликованы в четверг. Ослабление инфляционного давления в Европе укрепит рынок во мнении, что понижение процентных ставок может начаться раньше, чем сигнализировал Европейский центральный банк.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,2%, по 1,0829. Пара британский фунт/доллар США также снизилась на 0,2%, до 1,2680. В четверг будут известны результаты заседания Банка Англии.

Ожидания понижения ставок в Китае вызвали сильный рост котировок на рынке облигаций, тогда как юань оказался под давлением из-за бегства капиталов с китайского рынка акций, переживающего не лучшие времена.

В среду юань торговался около 7,1771 за доллар. С начала месяца юань снизился на 1% против доллара США. Опубликованные ранее в среду официальные данные показали, что в январе активность в производственном секторе Китая упала четвертый месяц подряд. Сектору пока не удается найти импульс для устойчивого роста.