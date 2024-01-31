МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании выросли в среду на фоне прогноза похолодания в начале февраля, а также сохраняющихся опасений в связи с поставками СПГ, сообщило агентство Reuters.

По данным LSEG, в 09.55 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с повышением на 0,85 евро, по 29,80 евро за мегаватт-час, а мартовские фьючерсы — с повышением на 0,31 евро, по 29,90 евро за мегаватт-час.

В Великобритании ближайшие фьючерсы торговались с повышением на 0,75 пенса, по 73,50 пенса за терм, а контракты с поставкой на следующий день — с повышением на 1,00 пенс, по 73,75 пенса за терм.

"Прогноз предполагает, что через пару недель температура воздуха будет ниже климатической нормы, — отмечает трейдер европейского рынка газа. — Кроме того, мы наблюдаем повышение риска (для поставок СПГ), особенно из-за новостей о приостановке экспорта СПГ из США".

Танкеры, доставляющие СПГ из Катара, теперь следуют маршрутом, огибающим африканский континент, а не через Суэцкий канал, чтобы избежать нападений со стороны хуситов в Красном море. Проблемы с производством на заводе Freeport в США также могут привести к ограничению поставок.

На экспортном терминале Freeport одна из трех линий будет временно закрыта на техническое обслуживание. Тем временем Белый дом приостанавливает одобрение проектов по экспорту СПГ, чтобы проанализировать их влияние на изменение климата, экономику и национальную безопасность.

Аналитик LSEG Тимоти Крамп говорит, что отгрузка СПГ в бельгийском Зебрюгге сократилась на 26 гигаватт-часов в день. При этом до 4 февраля никаких грузов на терминал поступать не будет, поскольку фермеры блокируют дороги в порту, протестуя против роста цен.

Согласно последним данным Gas Infrastructure Europe, европейские хранилища газа были наполнены примерно на 71%.

Согласно данным Elexon, генерация ветряной электроэнергии в Великобритании, как ожидается, в среду составит 18,4 гигаватт, а в четверг — 16,8 гигаватт при совокупной измеренной мощности 23 гигаватта.

Углеродные кредиты торговались с повышением на 0,61 евро, по 64,12 евро за тонну.