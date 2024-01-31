МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В среду, перед оглашением решений ФРС и Банка Англии, пара британский фунт/доллар США снизилась, сообщает Reuters.

На момент написания статьи она торговалась на 0,2% ниже уровня закрытия вторника, по 1,2671, и готовится закрыть январь потерей 0,3%.

"Рынки выстраивают позиции перед решением ФРС, которое будет объявлено позднее в среду, и итогов завершающегося в четверг заседания Банка Англии", — сказала аналитик Danske Bank Кристин Кундби-Нильсен.

Несмотря на снижение, фунт в этом году остается одной из наиболее успешных основных валют с точки зрения торговли против доллара США благодаря устойчивости британской экономики. Его также поддерживает более медленное снижение инфляции в Великобритании, чем в других развитых экономиках.

Вышедший ранее в январе составной индекс менеджеров по снабжению по версии S&P Global и CIPS достиг в январе максимума за семь месяцев, показав, что британская экономка начала год на высокой ноте.

Вероятно, в четверг Банк Англии оставит ставки на текущих уровнях, но рынки в полной мере учитывают в котировках их понижение в июне.

Инвесторы понизили оценку смягчения политики Банка Англии и сейчас учитывают в котировках, что в этом году ключевая ставка будет понижена примерно на 100 базисных пунктов. До выхода данных по инфляции за декабрь они ориентировались примерно на пять понижений по 25 базисных пунктов.

В то же время рынки ожидают понижения ключевой ставки ФРС на 130 базисных пунктов, а ставки по депозитам ЕЦБ — почти на 140 базисных пунктов.

"Я не ожидаю, что расхождения между темпами инфляции будут настолько существенны, как оценивает рынок, и полагаю, что цикл смягчения политики Банка Англии будет следовать за циклом ЕЦБ, так как в еврозоне наблюдается такая же динамика инфляции", — сказала Кунбли-Нильсен.

"По этой причине мы считаем перспективы фунта негативными", — добавила она.

Против евро на момент статьи фунт снизился на 0,1%, пара поднялась до 85,48 пенсов. Тем не менее она нацелена на рост почти на 1,5% по итогам января.

По словам аналитиков, отсутствие сигналов со стороны руководителей Банка Англии перед объявлением решения заседания в четверг может спровоцировать волатильность фунта.

"Мы работаем в условиях недостатка информации от Банка Англии, что необычно для для первого в году заседания", — сказал аналитик Bank of America Камаль Шамра.