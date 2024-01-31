МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в среду, после выхода слабых экономических данных Китая, но месяц они, видимо, впервые с сентября закончат на позитивной территории при поддержке опасений относительно предложения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает Reuters.

К 13.36 по Гринвичу мартовские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 83 цента, или на 1%, до 82,04 доллара за баррель. Цена на наиболее активно торгуемые апрельские контракты снизилась на 85 центов, или примерно на 1%, до 81,65 доллара.

Фьючерсы на WTI потеряли 95 центов, или примерно на 1,2%, и торговались по 76,87 доллара за баррель.

Согласно вышедшим в среду результатам опроса, активность в производственном секторе Китая в январе сократилась четвертый месяц подряд.

По некоторым прогнозам, в том числе из ОПЕК, в 2024 году ожидается рост спроса на нефть в основном за счет потребления в Китае, а признаки замедления роста китайской экономики омрачают такие перспективы.

Тем не менее и Brent, и WTI готовятся закончить январь ростом более чем на 7% на фоне расширения зоны вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Вместе с тем ближневосточный конфликт не приостановил добычу нефти, а вероятность замедления роста спроса нивелировала поддержку со стороны геополитических опасений.

"Бычий разворот в основном затруднен тем, что техническая картина остается медвежьей, и пока не полностью отражает последние события", включая удар по военной базе США на границе между Иорданией и Сирией, сказал аналитик IG Тони Сикамор.

В то же время представители Хамас заявили, что получили предложение о прекращении огня в Газе и изучают его. Это самая серьезная мирная инициатива с ноября, когда режим прекращения огня продержался недолго.