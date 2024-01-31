МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Американский индекс Nasdaq в начале торгов среду упал до минимума более чем за неделю, сообщило агентство Reuters. Прогнозы технологического гиганта Alphabet касательно увеличения расходов на технологии искусственного интеллекта привели к падению акций большинства рыночных тяжеловесов и полупроводниковых фирм в преддверии решения Федеральной резервной системы о процентных ставках.

Бумаги Alphabet упали на 6,9%, а сектор коммуникационных услуг в S&P 500 понизился на 3,5%. Компания отчиталась о рекламных продажах за праздничный квартал ниже ожиданий и заявила, что прогнозирует более высокие затраты в этом году на такие статьи, как серверы для искусственного интеллекта.

Акции Microsoft подешевели на 0,5% в ходе волатильных торгов. Она ожидает роста расходов на разработку технологий ИИ, но отчиталась о более высоких, чем ожидалось, квартальных результатах.

"Расходы определенно беспокоят участников рынка, но они также тревожатся по поводу того, приведет ли ИИ к увеличению прибыли и оправдает ли оценки этих компаний, или же он станет очередной временной прихотью", — указывает Адам Сархан, гендиректор 50 Park Investments.

Результаты и прогнозы этих компаний, а также предупреждение Tesla на прошлой неделе вынудили инвесторов вновь обратить внимание на риски чрезмерного влияния так называемой "великолепной семерки" на индекс S&P 500. Рост этих семи компонентов продвинул индекс к рекордным максимумам в последние недели.

Бумаги Apple, Meta Platforms* и Amazon.com, которые должны представить отчетность в четверг, опустились на 1,6%-2,3%. Вместе с Tesla, Microsoft, Alphabet и Nvidia они и образуют "великолепную семерку".

Акции Advanced Micro Devices упали на 2,7%. Прогноз выручки на 1-й квартал и повышение прогноза продаж ИИ-процессоров на 1,5 млрд долларов не дотянули до рыночных ожиданий.

Бумаги других производителей микросхем, включая Nvidia, Intel, Broadcom и Marvell Technology, подешевели на 0,2%-1,8%.

Акции Boeing поддержали индекс DJIA, добавив 3,6% после выхода позитивной отчетности. При этом производитель самолетов отложил публикацию годовых прогнозов касательно финансовых показателей и поставок.

Внимание сегодня будет приковано к первому в этом году решению ФРС о процентной ставке, которое будет озвучено в 19.00 по Гринвичу. Как предполагается, центробанк оставит ставки без изменений.

Согласно опубликованному в среду отчету компании ADP, рост числа рабочих мест в частном секторе США в январе оказался намного слабее ожиданий.

Согласно представленным данным, число рабочих мест в частном секторе американской экономики в январе выросло на 107 000. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 145 000. В среду отчет JOLTS указал на неожиданный рост вакансий в декабре.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average поднялся на 56,62 пункта, или 0,15%, до 38 523,93 пункта, S&P 500 опустился на 33,37 пункта, или 0,68%, до 4891,60 пункта, а Nasdaq Composite потерял 205,83 пункта, или 1,33%, до 15 304,07 пункта.

Акции Tesla подешевели на 0,8%. Судья в Делавэре отклонил рекордный компенсационный пакет Илона Маска стоимостью 56 млрд долларов.

Акции Thermo Fisher Scientific понизились на 2,9% после того, как годовой прогноз прибыли компании оказался ниже оценок рынка.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 1,03 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,18 к 1.

В S&P зафиксировано 54 новых 52-недельных максимума и один новый минимум, а в составе Nasdaq — 38 максимумов и 52 минимума.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская