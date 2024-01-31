МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Доллар США снизился против евро и японской иены в среду. Трейдеры ждут решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, передает Reuters.

Ожидается, что центральный банк США оставит ставки без изменений, но просигнализирует о снижении ставок в будущем, отказавшись от слов, указывающих на дальнейшие повышения.

Если ФРС изменит свои формулировки, это будет изменением в сторону смягчения денежно-кредитной политики, но вовсе не обязательно будет означать понижение ставок в марте, говорит Бипан Рай, главный валютный стратег-аналитики CIBC Capital Markets по Северной Америке.

Трейдеры сфокусируются на пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла и на том, опровергнет ли он вероятность понижения ставок в марте.

Сильные экономические данные США подтолкнули трейдеров снизить в своих прогнозах вероятность понижения ключевой ставки ФРС в марте до 57% с 89% месяц назад. Об этом свидетельствует разработанный CME Group инструмент Fed Watch.

Индекс доллара на момент написания статьи снизился на 0,42% до 102,97 и нацелен завершить январь с повышением на 1,58%.

Также в центре внимания инвесторов будут выходящие в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за январь. Ожидается прирост на 180 000.

Как показали вышедшие в среду данные ADP, число рабочих мест в частном секторе США в прошлом месяце выросло на 107 000 против прогноза роста на 145 000.

Пара доллар/иена упала на 0,71% до 146,61. Иена ослабла ввиду широкого разрыва между процентными ставками США и Японии.

Между тем протоколы январского заседания японского центрального банка, опубликованные в среду, указали на рост его решимости и наличие условий для достаточно скорого отказа от политики отрицательных процентных ставок.

Пара евро/доллар выросла на 0,28% до 1,08740.

Как показали предварительные данные, инфляция в Германии в январе ослабла немного больше, чем ожидалось, до 3,1%, чем способствовало снижение цен на энергоносители.

Биткоин снизился в цене на 1,52% до 42 889 долларов.