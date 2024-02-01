МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на медь упали в четверг под давлением укрепления доллара США, после того как Федеральная резервная система дала понять, что понижение ключевой процентной ставки в марте маловероятно.

В 02.48 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,3%, по 8587 долларов за тонну.

На SHFE наиболее активно торгуемые мартовские фьючерсы на медь торговались почти без изменений, по 69 230 юаней за тонну.

Доллар США вырос после того, как в среду председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что понижение в марте не рассматривается как базовый сценарий.

ФРС в среду оставила процентные ставки без изменений, а также заявила, что не будет понижать ставки до тех пор, пока не будет уверена, что инфляция движется к целевому уровню 2%.

Алюминий на LME подешевел на 06%, до 2267 долларов за тонну, никель — на 0,1%, до 16 260 долларов, цинк — на 0,6%, до 2511,50 доллара, свинец — на 0,3%, до 2151,50, а олово — на 1%, до 25 980 долларов.

На SHFE цена на алюминий снизилась на 0,4%, до 18 930 юаней, на никель — на 0,4%, до 126 690 юаней, на цинк — на 1,8%, до 20 935 юаней, на свинец — на 0,6%, до 16 165 юаней, а на олово — на 0,3%, до 217 450 юаней.

Некоторую поддержку ценам оказали вышедшие в четверг данные, которые указали на рост активности в январе в производственном секторе Китая благодаря стабильному увеличению выпуска продукции, ускорению работы цепей поставок и росту новых экспортных заказов. Китай является крупнейшим в мире потребителем цветных металлов.