МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Фунт упал против доллара США, а доходность британских гособлигаций выросла перед заседанием Банка Англии. Ожидается, что центральный банк Великобритании признает замедление инфляции, однако не будет спешить с сигналами о скором понижении процентных ставок.

Динамика рынков в четверг определяется целым набором разнородных факторов, среди которых можно выделить признаки замедления инфляции в еврозоне, возродившаяся обеспокоенность устойчивостью региональных банков в США, а также итоги заседания Федеральной резервной системы в среду. Председатель ФРС Пауэлл прямо сказал, что понижение процентных ставок в марте маловероятно, однако признал, что руководство центрального банка подумывает о смягчении денежно-кредитной политики в этом году.

На этом фоне доллар США укрепился против большинства других валют, включая фунт. Пара британский фунт/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,3%, по 1,2648.

Пара евро/британский фунт торговалась без изменений, по 0,8529, недалеко от достигнутого в понедельник минимума с августа 0,8513.

Банк Англии объявит свое решение по процентным ставкам в 12.00 по Гринвичу. Рынки почти уверены, что центральный банк оставит процентные ставки без изменений, на самом высоком уровне почти за 16 лет. При этом ожидается, что руководство банка признает, что инфляция замедлилась сильнее его прогнозов, а также исключит из своего заявления некоторые формулировки, допускающие дополнительное ужесточение политики.

Трое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в декабре голосовали за дополнительное повышение процентных ставок. Однако, в феврале, как полагают опрошенные Reuters экономисты, повышение ставок поддержит лишь один член комитета. Некоторые из них допускают, что еще один член комитета впервые с марта 2020 года проголосует за понижение ставок.

"Они должны признать реальное положение дел (что инфляция замедляется), но более важным компонентом сегодняшнего дня станет то, как (управляющий Эндрю) Бейли и Комитет по денежно-кредитной политике проинтерпретируют это новое положение дел", — говорит Дерек Халпенни, руководитель отдела исследований глобальных рынков MUFG.

Он ожидает, что они будут сохранять осторожность из-за все еще высокого спроса на рынке труда, роста зарплат и повышенного уровня базовой инфляции в сфере услуг.

"Если мы сегодня увидим какую-то реакцию со стороны рынка, то, думаю, это, скорее всего, будет реакция на возможное опровержение Бейли идеи о том, что ситуация позволяет центральному банку вскоре начать понижение процентных ставок, — отмечает Халпенни. — Это может оказать поддержку краткосрочной доходности и британскому фунту".

Судя по текущим рыночным котировкам, трейдеры оценивают вероятность того, что Банк Англии понизит ставки в мае на 25 базисных пунктов, примерно в 2/3. При этом два понижения ставок до августа полностью учтены в котировках.

Доходность двухлетних гособлигации Великобритании на момент написания статьи выросла на 5 базисных пунктов, до 4,28%. Это чуть больше роста доходности немецких гособлигаций, которая поднялась на 3 базисных пункта.

Доходность 10-летних британских гособлигаций выросла на 2 базисных пункта, до 3,82%