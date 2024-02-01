2024-02-01T16:28:51+03:00
2024-02-01T16:28:51+03:00
2024-02-01T16:28:51+03:00
2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240201/842960502.html
Снижение фунта замедлилось, облигации растут на решении Банка Англии
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Доходность гособлигаций Великобритании повышается, потери фунта сократились, а фондовый рынок растерял часть прироста после того, как Банк Англии оставил процентные ставки без... ПРАЙМ, 01.02.2024
валюта, рынки, облигации, новости, банк англии, фунт, курс фунта, голубые фишки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Доходность гособлигаций Великобритании повышается, потери фунта сократились, а фондовый рынок растерял часть прироста после того, как Банк Англии оставил процентные ставки без изменений. Как добавил центробанк, прежде чем снижать ставки, он хотел бы получить больше доказательств того, что инфляция вернется к целевому уровню.
Фунт на момент написания статьи снижался против доллара США на 0,2% до 1,2663, тогда как до объявления о решении центробанка торговался по 1,2635 доллара. Пара евро/фунт торгуется по 85,38, тогда как до решения была на уровне 85,58.
Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании повысилась примерно на 1 базисный пункт до 3,81%, тогда как до решения составляла 3,79%.
Британский индекс "голубых фишек" FTSE растет на 0,4%. После заявления центробанка он растерял часть более раннего прироста.