МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Доходность гособлигаций Великобритании повышается, потери фунта сократились, а фондовый рынок растерял часть прироста после того, как Банк Англии оставил процентные ставки без изменений. Как добавил центробанк, прежде чем снижать ставки, он хотел бы получить больше доказательств того, что инфляция вернется к целевому уровню.

Фунт на момент написания статьи снижался против доллара США на 0,2% до 1,2663, тогда как до объявления о решении центробанка торговался по 1,2635 доллара. Пара евро/фунт торгуется по 85,38, тогда как до решения была на уровне 85,58.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании повысилась примерно на 1 базисный пункт до 3,81%, тогда как до решения составляла 3,79%.

Британский индекс "голубых фишек" FTSE растет на 0,4%. После заявления центробанка он растерял часть более раннего прироста.