МОСКВА, 1 февр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США сегодня повышаются. На предыдущей сессии произошла распродажа, поскольку ФРС США разбила надежды инвесторов на скорое начало снижения процентных ставок. Теперь внимание переключается на экономические данные и финансовые отчеты технологических гигантов, которые ожидаются позднее сегодня.

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду понесли сильнейшие потери в процентах за один день с сентября и октября соответственно, а DJIA упал на максимальную величину за шесть недель.

ФРС в среду сохранила ставки без изменений и напомнила о непоколебимой нацеленности на борьбу с инфляцией. Центробанк опроверг предположения о начале смягчения денежно-кредитной политики в марте.

Вышедшие сегодня данные показали, что первичные заявки на пособия по безработице за неделю, истекшую 27 января, выросли с коррекцией на сезонность до 224 000, тогда как экономисты, согласно опросу Reuters, ожидали 212 000.

"Вероятность снижения в марте серьезно пошатнулась, но все может мгновенно измениться…есть признаки этого, учитывая, что показатель заявок на пособия по безработице оказался существенно выше, чем ожидалось", — отметил Томас Хайес, председатель Great Hill Capital LLC.

Согласно отдельным данным, объявленные в январе сокращения рабочих мест в США выросли до максимума за 10 месяцев. Работодатели в финансовом и технологическом секторах начали программы реструктуризации.

Тем временем данные Института управления поставками показали, что индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы США в январе вырос до 49,1 против 47,1 месяцем ранее.

Инвесторы переключают внимание на отчеты технологических гигантов, которые могут пролить свет на способность акций тяжеловесов продолжить недавнее ралли. Этому ралли способствовал ажиотаж вокруг ИИ и надежды на скорое начало снижения ставок.

Рост продаж iPhone компании Apple, вероятно, был лучшим за пять кварталов. Однако аналитики прогнозируют тяжелый год для компании в Китае.

Инвесторов также будет интересовать, смогла ли Amazon.com извлечь выгоду из своего влиятельного положения в области доставки, нарастив выручку от комиссий за услугу Buy With Prime.

Акции этих гигантов, которые отчитаются после завершения торгов, подорожали на 0,8%-2,2%. Днем ранее инвесторы продавали акции Alphabet и Microsoft из-за роста затрат на разработку генеративного ИИ.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average вырос на 50,64 пункта, 0,13%, до 38 200,94 пункта, S&P 500 вырос на 21,14 пункта, или 0,44%, до 4 866,79 пункта, Nasdaq Composite повысился на 112,80 пункта, или 0,74%, до 15 276,81 пункта.

Индекс KBW Regional Banking упал на 3% под влиянием акций New York Community Bancorp, потерявших 10%. У инвесторов вновь появились страхи насчет состояния региональных банков США.

Семь из 11 секторов S&P 500 повысились, рост возглавляет сектор коммуникационных услуг, набравший 1,2%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 2,20 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,62 к 1.

В S&P зафиксировано 12 новых 52-недельных максимумов и 5 минимумов, а в составе Nasdaq — 35 максимумов и 61 минимум.