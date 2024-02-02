МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Цены на золото нацелены на самый большой за семь недель рост по итогам недели, чему способствует ослабление доллара США и снижение доходности американских гособлигаций. Позднее в пятницу выйдет важный отчет по рабочим местам вне сельского хозяйства США, который может дать инвесторам представление о том, когда Федеральная резервная система может начать понижать процентные ставки.

К 03.35 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось без существенных изменений от уровня закрытия предыдущего дня, по 2053,89 доллара за унцию. С начала недели котировки золота выросли на 1,8% и могут завершить ее самым большим недельным ростом с конца декабря. Фьючерсы на золото на COMEX стабилизировались на отметке 2071,10 доллара за унцию.

"ФРС вряд ли будет понижать процентные ставки в марте, однако участники рынка уверены, что понижения начнутся после марта", — говорит сингапурский дилер GoldSilver Central Брайан Лан, отмечая, что заявления ФРС были позитивны для цен на золото.

Более низкие процентные ставки повышают привлекательность золота, не приносящего процентного дохода.

Цены на золото выросли почти на 1% после выхода в четверг данных, показавших более сильный, чем ожидалось, рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе.

Другие данные показали, что в 4-м квартале производительность труда американских работников росла быстрее ожиданий. Теперь на рынке ждут отчета по рабочим местам вне сельского хозяйства США, который выйдет в 13.30 по Гринвичу.

Обеспокоенность ситуацией в региональном банковском секторе США повышает спрос на активы-убежища, в том числе золото и казначейские облигации.

Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась до самых низких уровней 2024 года.

Индекс доллара с начала недели упал на 0,4%. Председатель ФРС Джером Пауэлл отверг идею о весеннем понижении процентных ставок, но при этом выразил уверенность в движении инфляции к целевому уровню 2%.

Между тем рыночные котировки показывают почти полную уверенность трейдеров в том, что ставки будут понижены в мае.

Серебро на рынке спот подешевело на 0,2%, до 23,13 доллара за унцию, а платина — на 0,2%, до 911,24 доллара за унцию. Палладий подорожал на 0,4%, до 966,42 доллара за унцию.