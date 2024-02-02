МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В пятницу мировые фондовые рынки получили поддержку со стороны сильных отчетов крупных технологических компаний. Инвесторы ждут данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут позднее в стечение торгового дня, и надеются, что они склонят ФРС к понижению процентных ставок.

Суд по рынку фьючерсов, индекс S&P 500 откроется с ростом на 0,5%, а Nasdaq 100 прибавит 1%.

Курс акций Amazon.com в то же время поднялся на 7% благодаря сильному квартальному отчету.

Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6%, несмотря на распродажи на фондовых рынках Китая, где не оправдались надежды инвесторов на государственное стимулирование экономики, а также на проблемы региональных банков и сектора коммерческой недвижимости в США.

Фондовые индексы Китая в пятницу обновили пятилетние минимумы и их недельное падение было самым глубоким за пять лет. Индекс Shanghai Composite закрыл день снижением на 1,5%, а по итогам недели потерял 6,2%, что стало худшим результатом с октября 2018 года. Индекс голубых фишек CSI300 также упал до пятилетнего минимума.

На рынке вновь появились опасения насчет региональных банков. Американский New York Community Bancorp на этой неделе отчитался о серьезных проблемах в портфеле кредитов на коммерческую недвижимость.

В Токио акции Aozora Bank упали вторую сессию подряд, а за всю неделю обвалились на 33%. Банк создал резервы под возможные потери от кредитов на офисы в США.

"Рынок принял антидепрессанты, и пока инвесторы будут надеяться на снижение ставок в этом году, они будут пропускать мимо ушей все эти риски, — считает Ноэл О'Халлоран, инвестиционный директор KBI Global Investors. — Инвесторы полагают, что ставки будут снижены, инфляция замедляется, экономике удалось удивительным образом совершить мягкую посадку, которая никак не повлияла на прибыль компаний, а оценки некоторых секторов рынка, включая технологический, основаны на вере в то, что акции могут как по волшебству взлететь в небеса".

В 13.30 по Гринвичу сегодня будет опубликован январский отчет по занятости в США. Экономисты, опрошенные Reuters, полагают, что число новых рабочих мест в экономике США в январе выросло на 180 000 после роста на 216 000 в декабре. Годовой рост зарплат, тем временем, как предполагается, остался высоким.

ФРС в среду просигнализировала, что, вероятно, будет снижать ставки в этом году, но не в марте.

Цены на более долгосрочные гособлигации США могут зафиксировать лучшую недельную динамику с середины декабря на фоне ожиданий сильного снижения ставки ФРС за весь год — на 145 базисных пунктов.

Доходность 10-летних американских бондов сегодня поднялась на 2 б. п. до 3,89%, однако с начала недели упала на 28 б. п.

Доходность 2-летних гособлигаций в пятницу выросла на 4 б. п. до 4,23%, а с начала недели снизилась на 15 б. п.

Снижение доходности бондов оказывает давление на доллар США. Индекс доллара сегодня немного откатился и может снизиться за всю неделю впервые в этом году.

"Несмотря на несогласие ФРС с ожиданиями снижения ставки уже в марте, кредитные ставки все равно опускаются. Возможно, это связано с давлением на американские региональные банки", — пояснил Крис Тёрнер из ING.

Евро укрепился до 1,0881 доллара, а фунт стабилизировался на уровне 1,276 доллара после роста в четверг на 0,5% после того, как Банк Англии пообещал осторожно относиться к снижению ставок.

Фьючерсы на нефть марки Brent стабилизировались на уровне 78,68 доллара после падения накануне на 2%. Фьючерсы на West Texas Intermediate опустились до 73,74 доллара.

Спот-цены на золото остались на уровне 2053 доллара.