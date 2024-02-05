5 февраля (ПРАЙМ). Фьючерсы на фондовые индексы США упали в понедельник, испытывая давление со стороны роста доходности казначейских облигаций. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразился резко против предположений рынка о скором снижении процентных ставок. Кроме того, инвесторы ждут выхода квартальной корпоративной отчетности.

В интервью в воскресенье Пауэлл сказал, что руководители ФРС стараются сопоставить риски слишком продолжительного нахождения ставок на слишком высоких уровнях, что может замедлить рост экономики, с опасностью преждевременного понижения ставок, которое может позволить инфляции стабилизироваться выше установленного центральным банком целевого уровня 2%.

Данные, указывающие на стойкость рынка труда США на фоне самых жестких кредитных условий за много лет, укрепили надежды на мягкую посадку экономики, но на рынке превалирует неопределенность касательно сроков начала смягчения политики.

Доходность 2-летних гособлигаций США поднялась до 4,4%, максимума за месяц.

"Участники рынка зашли слишком далеко в своих ожиданиях агрессивного понижения ставки, и в последние сессии это стало очевидным, — отметил Джоэл Крюгер, рыночный аналитик LMAX Group. — Представители ФРС не так сильно поддержали смягчение политики, как ожидалось на рынке. И все равно до пятничного сильного отчета по рынку труда и воскресного интервью Пауэлла инвесторы не были до конца уверены".

Трейдеры видят 64%-ную вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС в мае по крайней мере на 25 базисных пунктов. Кроме того, у участников рынка практически нет сомнений в том, что ставка будет понижена в июне, согласно данным CME FedWatch.

Инвесторы взяли паузу после того, как американские фондовые индексы росли на предыдущей неделе, и индекс S&P 500, а также Dow Jones Industrial Average закрылись в пятницу на рекордных уровнях благодаря позитивной отчетности Meta Platforms* и Amazon.com.

Почти половина компаний S&P 500 предоставила отчетность, и оценки прибыли за 4-й квартал резко улучшаются. Почти 80% всех отчетов превзошли ожидания аналитиков, согласно данным LSEG, опубликованным в пятницу.

Акции Caterpillar на премаркете подорожали на 4,1% после того, как она отчиталась об увеличении квартальной прибыли. Бумаги Estee Lauder подскочили на 16,4%: производитель косметики сообщил о плане сократить около 3%-5% штата, а также ухудшил годовой прогноз прибыли.

В течение недели отчеты также представят Eli Lilly, Ford и PepsiCo.

Позднее в понедельник Институт управления поставками (ISM) представит данные по активности в непроизводственном секторе США в январе, которые позволят оценить состояние американской экономики.

Выступления президента ФРС-Чикаго Остана Гулсби и президента ФРС-Атланта Рафаэля Бостика положат начало многочисленным заявлениям представителей центрального банка США на этой неделе.

По состоянию на 12.23 по Гринвичу фьючерсы e-mini на индекс DJIA потеряли 27 пунктов, или 0,07%, фьючерсы e-mini на S&P 500 снизились на 5,25 пункта, или 0,11%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — на 0,5 пункта.

До начала биржевых торгов акции компании Boeing подешевели на 2,1%, после того как компания сообщила о новых технических проблемах в некоторых самолетах 737 MAX, которые могут отсрочить поставки.

Акции Tesla снизились на 1,1%, после того как брокер Piper Sandler снизил целевой уровень цены до 225 долларов с 295 долларов. Бумаги Nvidia подорожали на 3,3% после повышения их целевой стоимости со стороны Goldman Sachs.

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