МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Количество физлиц с брокерским счетом на Московской бирже превысило по итогам января 30 миллионов, их доля в объеме торгов акциями составила 76%, следует из данных торговой площадки. Акции нидерландской Yandex N.V на Мосбирже теряют пять процентов

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам января 2024 года достигло 30,2 миллиона, ими открыто 53,3 миллиона счетов. Сделки на Московской бирже в январе заключали 3,7 миллиона частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 32%, на спот-рынке валюты – 13%, на срочном рынке – 67%", — говорится в сообщении.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в январе вырос на 18% в годовом исчислении, до 63,4 миллиарда рублей. Из них в облигации вложено 43 миллиарда, в акции – 8,1 миллиарда, в БПИФы – 12,3 миллиарда рублей. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 11%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 84,5%.

В январе самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7,1% соответственно), акции "Газпрома" (15%), "Лукойла" (13,9%), "Яндекса" (7,6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,2%), акции "Норникеля" (6,2%), "Роснефти" (5,8%), "Северстали" (4,3%) и "Магнита" (4,1%).

Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,6 миллиона), Московская область (1,71 миллиона), Санкт-Петербург (1,30 миллиона), Краснодарский край (1,15 миллиона), Республика Башкортостан (1,02 миллиона), Свердловская область (1,02 миллиона), Татарстан (940 тысяч), Ростовская область (911 тысяч), Челябинская область (796 тысяч), Самарская область (706 тысяч).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в январе составило 5,8 миллиона. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 208,6 миллиарда рублей, в структуре оборота 78% – сделки с акциями, 9% – с облигациями и 13% – с паями фондов. Регионы-лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (579 тысяч счетов), Московская область (343,4 тысячи) и Санкт-Петербург (279,2 тысячи). За ними следуют Свердловская область (194,1 тысячи), Краснодарский край (186,1 тысячи) и Башкортостан (182 тысячи).