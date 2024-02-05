МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник утром снижаются, испытывая давление со стороны роста доходности казначейских облигаций. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразился резко против предположений рынка о скором снижении процентных ставок. Кроме того, инвесторы анализируют квартальную корпоративную отчетность.

В интервью в воскресенье Пауэлл сказал, что руководители ФРС стараются сопоставить риски слишком продолжительного нахождения ставок на слишком высоких уровнях, что может замедлить рост экономики, с опасностью преждевременного понижения ставок, которое может позволить инфляции стабилизироваться выше установленного центральным банком целевого уровня 2%.

Кроме того, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари пишет в заметке, опубликованной в понедельник, что устойчивость экономики и, возможно, более высокий нейтральный уровень ставки, дают ФРС время для принятия решения относительно понижения ключевой процентной ставки, не подвергая при этом угрозе происходящее экономическое восстановление.

Активность в сфере услуг США в январе, согласно свежим данным Института управления поставками (ISM), восстановилась на фоне роста новых заказов и занятости. При этом ситуация у поставщиков, судя по всему, ухудшилась, в результате чего индикатор закупочных цен подскочил до 11-месячного максимума.

Хотя в пятницу данные указали на стойкость рынка труда США на фоне самых жестких кредитных условий за много лет, на рынке превалирует неопределенность касательно сроков начала смягчения политики.

Доходность 2-летних гособлигаций США поднялась до 4,48%, максимума за месяц.

"Инвесторы переживают, что в экономике складывается слишком благоприятная ситуация, которая не позволит ФРС рано снизить ставки и вынудит ее в целом уменьшить число понижений", — комментирует Сэм Стовалл, старший инвестиционный аналитик CFRA Research.

Трейдеры видят 67%-ную вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС в мае по крайней мере на 25 базисных пунктов. Кроме того, у участников рынка практически нет сомнений в том, что ставка будет понижена в июне, согласно данным CME FedWatch.

Инвесторы взяли паузу после того, как американские фондовые индексы росли на предыдущей неделе, и индекс S&P 500, а также Dow Jones Industrial Average закрылись в пятницу на рекордных уровнях благодаря позитивной отчетности Meta Platforms* и Amazon.com.

Почти половина компаний S&P 500 предоставила отчетность, и оценки прибыли за 4-й квартал резко улучшаются. Почти 80% всех отчетов превзошли ожидания аналитиков, согласно данным LSEG, опубликованным в пятницу.

Акции Caterpillar подорожали на 1,2% после того, как она отчиталась об увеличении квартальной прибыли. Бумаги Estee Lauder подскочили на 14,6%: производитель косметики сообщил о плане сократить около 3%-5% штата.

По состоянию на 15.05 по Гринвичу Dow Jones Industrial Average опустился на 255,47 пункта, или 0,66%, до 38 398,95 пункта, S&P 500 потерял 20,21 пункта, или 0,41%, до 4938,40 пункта, а Nasdaq Composite — 69,85 пункта, или 0,45%, до 15 559,10 пункта.

Сектор материалов в S&P 500 пострадал сильнее всего, потеряв 2,6%. Бумаги Air Products обвалились на 15,3% после того, как производитель промышленных газов представил прогноз прибыли на 2024 год, который оказался ниже рыночных ожиданий.

Акции компании Boeing подешевели на 2,1%, после того как компания сообщила о новых технических проблемах в некоторых самолетах 737 MAX, которые могут отсрочить поставки.

Акции Tesla снизились на 3,4%, после того как брокер Piper Sandler снизил целевой уровень цены до 225 долларов с 295 долларов. Кроме того, немецкий разработчик ПО SAP сообщил, что больше не будет закупать корпоративные автомобили у Tesla.

Бумаги Nvidia подорожали на 4% после повышения их целевой стоимости со стороны Goldman Sachs.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 6,62 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 3,48 к 1.

В S&P зафиксировано 19 новых 52-недельных максимумов и 9 новых минимумов, а в составе Nasdaq — 30 максимумов и 98 минимумов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская