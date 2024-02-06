МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки во вторник повысились на фоне резкого роста китайских индексов. Власти Китая, судя по всему, активизировали попытки поддержать проблемный рынок. Между тем доходность гособлигаций в Европе и США немного снизилась после двух дней роста.

Ряд заявлений китайской Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг, предполагаемая встреча президента Си Цзиньпина с представителями финансовых регуляторов и новости от государственного фонда Central Huijin Investment о расширении инвестиций в торгуемые биржевые фонды подчеркнули срочность и важность решения проблем фондовых рынков для китайских властей.

На прошлой неделе ведущий китайский индекс голубых фишек упал до 5-летнего минимума из-за проблем в экономике. Это вынудило государственных инвесторов активизировать покупки торгуемых биржевых фондов, привязанных к голубым фишкам, для поддержки рынка.

Сегодня индекс CSI300 подскочил на 3,5%, зафиксировав сильнейший рост с ноября 2022 года. Гонконгский Hang Seng подскочил на 4% и зафиксировал самый мощный подъем за полгода.

"Сигналы со стороны властей очевидны: они хотят предотвратить дальнейшее падение рынков, — отмечает Рёта Абэ, экономист SMBC. — На мой взгляд, такие меры были необходимы для поддержки настроений инвесторов, поэтому первоначальная реакция была полностью позитивной. Однако фундаментальные экономические факторы остаются неизменными. Пока у участников рынка будут опасения по поводу состояния реальной экономики, такие заявления регуляторов будут эффективны только в краткосрочном периоде".

Рост на китайских рынках также поддержал европейские биржи. Панъевропейский STOXX 600 и французский CAC-40 прибавили по 0,1%.

Британский FTSE 100 повышался еще сильнее, добавив 0,4%. Акции BP подскочили на 6% после того, как компания сегодня сообщила, что ее прибыль в 4-м квартале составила 3 млрд долларов и превысила оценки. Акции HSBC и Prudential, зависимых от китайского рынка, также сильно подорожали.

Немецкий DAX, тем временем, опустился на 0,1%.

Бумаги UBS упали на 2,8%. Швейцарский банк заявил, что завершил первый этап интеграции конкурента Credit Suisse после выхода отчетности за 4-й квартал. Кредитор также отчитался о росте расходов и объявил о возобновлении выкупа акций.

Фьючерсы на американский индекс Nasdaq поднялись на 0,3%, а фьючерсы на S&P 500 добавили 0,1%. Фьючерсы на DJIA незначительно снизились.

На валютном рынке австралийский доллар вырос против доллара США на 0,6% после того, как центральный банк Австралии по итогам сегодняшнего заседания сохранил процентные ставки на прежнем уровне, как и ожидалось, но предупредил, что дальнейшее их повышение нельзя исключать. В результате участники рынка отодвинули ожидания касательно первого снижения ставки.

Индекс доллара завис вблизи 3-месячного максимума. Пара доллар/иена торговалась по 148,39, а пара евро/доллар — по 1,0745. Доллар получил поддержку от перспективы сохранения высоких ставок ФРС в течение более длительного времени.

Ожидания касательно действий ФРС пока остаются основным драйвером рынка.

В понедельник данные США указали на ускорение роста активности в сфере услуг в январе на фоне притока новых заказов и восстановления занятости. Это усилило сомнения насчет быстрого и сильного снижения ставок ФРС в этом году. В пятницу благоприятный отчет о занятости в США также умерил ожидания касательно понижения ставок.

Доходность 10-летних казначейских облигаций за пятницу и понедельник выросла примерно на 30 базисных пунктов. Это самый большой двухдневный прирост за 18 месяцев. Правда, сегодня доходность 10-летних бумаг сократилась на пару базисных пунктов до 4,150%.

Судя по котировкам, в этом году рынок прогнозирует снижение процентных ставок ФРС примерно на 115 б. п., тогда как в конце прошлого года ожидал снижение на 150 б. п.

Предположение о снижении ставок в марте уже практически исключено из цен, и инвесторы даже стали с меньшей уверенностью прогнозировать снижение к маю.

Доходность ключевых облигаций Германии немного снизилась, до 2,31%, а до этого тоже росла два дня подряд.

"Наше беспокойство заключается в том…означает ли сохранившийся в январе подъем на рынке труда США, что положение американских потребителей останется устойчивым. В такой ситуации тенденция к снижению инфляции прекратится, что приведет к продлению жесткой денежно-кредитной политики на неопределенный срок", — отмечает Терри Уизман, стратег по валютам и ставкам в Macquarie.

Цены на нефть в целом стабилизировались, пока трейдеры обдумывали визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток для обсуждения перемирия.

Нефть WTI снизилась в цене на 16 центов до 72,62 доллара за баррель. Brent подешевела на 11 центов до 77,88 доллара.

Золото неизменно, торгуется по 2024,1 доллара за унцию.