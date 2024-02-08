МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Золото в четверг стабилизировалось. Высказывания представителей ФРС США, не подтверждающие надежды рынка на скорое начало снижения ставок, компенсировали влияние спроса на активы-убежища. Ранее Израиль отказался принять предложение ХАМАС о перемирии, переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа продолжаются.

По состоянию на 04.27 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось примерно по 2033,56 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,1% до 2049,00 доллара за унцию.

Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM, отмечает, что, с одной стороны, остается достаточно геополитических опасений для продолжения покупок активов-убежищ, которые ограничивают снижение. С другой стороны, перенос возможного начала снижений ставок на более поздние сроки накладывает ограничения на потенциал роста цен в ближайшее время.

Представители ФРС хотят воздержаться от понижений процентных ставок, пока не убедились в том, что инфляция приближается к 2%.

Высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом.

Снижение цен на золото было ограниченным, поскольку сохраняются опасения насчет региональных банков США. Агентство Moody's снизило рейтинг New York Community Bancorp до бросового уровня, сославшись на давление на финансирование и ликвидность.

Золото, считающееся защитным активом, обычно дорожает в периоды политической и экономической неопределенности.

Инвесторы в 13.30 по Гринвичу будут ждать публикацию еженедельных данных по заявкам на пособия по безработице в США. На прошлой неделе данные о рабочих местах вне сельского хозяйства за месяц оказались лучше ожиданий, указав на сохраняющуюся устойчивость рынка труда.

Палладий на рынке спот подешевел до минимума за пять лет: цены снизились на 0,2% до 893,16 доллара за унцию.

"Сейчас ситуация со спросом оставляет желать лучшего, будь то по причине изменений в сфере электромобилей или проблем в промышленном секторе таких стран, как Германия и Китай. Динамика и настрой категорически неблагоприятны для цен на палладий", — заметил Уотерер.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,2% до 22,24 доллара за унцию, а платина подорожала на 0,1% до 880,05 доллара.