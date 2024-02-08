МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Китайские фондовые индексы завершили торги с повышением. Пекин назначил на пост главы Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая опытного специалиста по надзору. Центробанк страны также принял меры для стабилизации рынков акций.

Китайский индекс "голубых фишек" CSI 300 вырос на 0,6%, восстановившись по итогам четвертой сессии подряд. Shanghai Composite набрал 1,3%.

По итогам торговой недели CSI 300 прибавил 5,8%, а Shanghai Composite — 5%. Для обоих прирост является крупнейшим с ноября 2022 года. Рынки Китая с пятницы будут закрыты в связи с Новым годом по восточному календарю.

Правительство Китая назначило на пост главы Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг У Циня вместо И Хойманя. У Цинь заработал себе репутацию сторонника жестких мер.

После объявления о его назначении акции большинства секторов повысились, несмотря на данные, согласно которым потребительские цены в Китае в январе снижались самыми быстрыми темпами более чем за 14 лет. Индекс цен производителей тоже снизился.

Рост возглавили акции компаний с небольшой и минимальной капитализацией. CSI 1000 Index и CSI 2000 выросли на 4,1% и 8,8% соответственно. На предыдущей неделе эти индексы особенно сильно пострадали во время спада на рынке.

Акции сферы недвижимости и оборонного сектора набрали более чем по 5%, опередив другие сектора. Акции сферы ИТ и новых видов транспорта повысились на 2,4% и 1,9% соответственно.

В Гонконге акции технологических гигантов упали на 0,7% под влиянием акций Alibaba. План компании по выкупу своих акций на 25 млрд долларов не смог подогреть энтузиазм инвесторов.

Акции сферы здравоохранения с листингом в Гонконге потеряли 1,2%.