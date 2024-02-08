МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. После уверенного роста на предыдущей сессии фьючерсы на фондовые индексы США в четверг торгуются в узких диапазонах. Инвесторы ждут отчетов крупных компаний и данных, которые могут указать на состояние экономики.

Ключевые индексы закончили среду успешно, так как инвесторы высоко оценили благоприятные отчеты американских компаний, проигнорировав неопределенность вокруг сроков понижения процентных ставок и опасения насчет нестабильности региональных банков.

Индекс S&P 500 в среду установил новый рекордный максимум, немного не дотянув до 5000 пунктов. Nasdaq находится примерно в 2,8% от достигнутого в ноябре 2021 года исторического максимума при поддержке роста акций технологических и смежных с ними компаний.

Согласно опубликованным на этой неделе данным LSEG, более половины компаний, динамику акций которых отражает S&P 500, уже опубликовали квартальные отчеты, причем прибыли у 81,2% из них превысили прогнозы, а долгосрочное среднее значение такого превышения составляет 67%.

В 13.30 по Гринвичу сегодня будет опубликована статистика заявок на пособие по безработице за неделю по 3 февраля. Экономисты ожидают, что число первичных заявок сократилось до 220 000 с 224 000 неделей ранее.

Также инвесторы внимательно следят за выступлениями представителей ФРС. Сегодня ожидается выступление президента ФРС-Ричмонд Томаса Баркина.

Представители ФРС хотят воздержаться от понижений процентных ставок, пока не убедились в том, что инфляция приближается к 2%. Они привели целый ряд причин, по которым не чувствуют острой необходимости начинать смягчение политики в скором времени и действовать быстро, когда снижения все же начнутся.

Акции Walt Disney на премаркете подорожали на 6,6%. Медийный гигант отчитался о более высокой, чем ожидалось, прибыли, сообщил об инвестициях в сегмент видеоигр и о планах запустить стриминговый сервис ESPN в 2025 году. Компания также объявила о программе выкупа акций на 3 млрд долларов и повышении дивиденда на 50%.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA опустились на 23 пункта, или 0,06%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 4,75 пункта, или 0,09%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 7 пунктов, или 0,04%.

Бумаги Arm взлетели на 24%. Британский разработчик чипов улучшил квартальные прогнозы продаж и прибыли, которые превзошли рыночные ожидания.