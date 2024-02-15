МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. S&P 500 и DJIA повышаются. Инвесторов обрадовало более значительное, чем ожидалось, снижение розничных продаж, и рынок также ждет указания на возможные сроки первого снижения процентных ставок ФРС в этом году.

Как показали данные Министерства торговли, розничные продажи в США в январе снизились на 0,8% под давлением падения продаж у дилеров и на автозаправочных станциях.

Индикатор FedWatch показывает, что рынки оценивают вероятность понижения ставок ФРС в мае в 40,6%. Понижение ставок в июне учитывается в котировках с вероятностью 82%.

"После нескольких месяцев высоких розничных продаж январский показатель оказался заметно более низким, чем ожидалось. Инвесторы ожидали небольшой рост базового показателя розничных продаж, а вместо этого произошло снижение в сравнении с предыдущим месяцем, — отметил Брет Кенвелл, инвестиционный аналитик по США в eToro. — Это усложняет задачу для инвесторов, пытающихся прояснить сроки первого снижения ставок ФРС".

С другой стороны, Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособия по безработице за неделю, истекшую 10 февраля, составили 212 000 против прогноза в 220 000.

Ранее на этой неделе признаки устойчивости инфляции усилили неопределенность вокруг срока первого понижения ставок ФРС. Руководители центрального банка немного успокоили инвесторов, сказав, что ценовое давление спадает, хотя путь к целевому уровню инфляции 2% может быть тернистым.

В среду Уолл-стрит оправилась от шока, нанесенного отчетом по инфляции. S&P 500 завершил торги выше психологически важной отметки 5000 пунктов в третий раз за этот месяц.

Также в четверг ожидаются выступления управляющего ФРС Кристофера Уоллера и президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика. Инвесторы будут ждать их мнение относительно перспектив смягчения политики.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average вырос на 184,34 пункта, или 0,48%, до 38 608,61пункта, S&P 500 вырос на 14,75 пункта, или 0,29%, до 5015,37 пункта, Nasdaq Composite вырос на 7,69 пункта, или 0,05%, до 15 866,83 пункта.

Бумаги Alphabet опустились на 2,8%, оказав давление на Nasdaq. Инвестиционная фирма Third Point сообщила, что продала свою долю в технологическом гиганте.

Акции Apple потеряли 0,9%. Berkshire Hathaway сократила долю в производителе iPhone, и Soros Fund Management отказался от доли в компании.

Оптимистичные настроения инвесторов поддерживает позитивная отчетность. Согласно данным LSEG, 80,3% компаний сообщили о превосходящей прогнозы прибыли. Средний годовой показатель таких компаний составляет 76%.

Акции Cisco Systems упали на 2,5%. Компания заявила, что сократит 5% своего глобального штата и понизила годовую цель по выручке из-за сложной ситуации в экономике.

Акции Deere & Co, крупнейшего в мире производителя сельхозтехники, просели на 4,5%. Компания ухудшила прогноз прибыли на 2024 год.

Бумаги SoundHound AI подскочили на 52%, акции Arm добавили 2,6% после того, как Nvidia сообщила, что владеет долями в этих двух компаниях.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 5,23 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,70 к 1.

В S&P зафиксирован 50 новых 52-недельных максимумов и 1 новый минимум, а в составе Nasdaq — 83 максимума и 26 минимумов.