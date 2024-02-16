МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу нацелены на снижение по итогам второй недели подряд. Неожиданное ускорение роста индекса потребительских цен (CPI) в США заставило трейдеров пересмотреть свои прогнозы понижения процентных ставок Федеральной резервной системой. При этом золоту удалось восстановить часть утраченных ранее позиций после выхода данных, указавших на падение розничных продаж в США.

В 04.27 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось без изменений, по 2003,40 доллара за унцию. С начала недели цены на этот драгоценный металл снизились более чем на 1%. На COMEX котировки фьючерсов на золото также сохраняли стабильность на уровне 2015,30 доллара за унцию.

"Премии за вооруженные конфликты нет, инвесторы выводят средства из биржевых фондов на золото, руководители ФРС сигнализируют о склонности к жесткой политике, рост CPI превысил ожидания, а доллар, вероятно, будет продолжать укрепляться, — отмечает старший аналитик Reliance Securities Джигар Триведи. — Нет никаких особых причин, чтобы открывать длинные позиции по золоту".

Вышедшие ранее на этой неделе данные показали, что инфляционное давление в США сохраняется. В январе цены на импорт в США показали самый большой рост почти за два года, а индекс CPI вырос сильнее, чем ожидалось. Инвесторы ждут выхода в 13.30 по Гринвичу индексов цен производителей (PPI).

"Мы не ожидаем существенного отскока цен на золото и допускаем снижение котировок до 1970-1960 долларов за унцию", — говорит Триведи.

Золото восстановило часть утраченных позиций в четверг, поднявшись в цене на 0,6% после выхода данных, указавших на самое большое с февраля 2023 года месячное падение розничных продаж в США в январе.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал в четверг, что пока не готов поддержать понижение процентных ставок. Он ожидает, что в 2024 году ФРС понизит процентные ставки дважды, тогда как представленный в декабре срединный прогноз руководителей центрального банка предполагает три таких понижения.

Новые прогнозы ФРС будут представлены на заседании Комитета по операциям на открытом рынке в марте. Ожидается, что на мартовском заседании процентные ставки будут оставлены без изменений. Трейдеры считают вероятным понижение ставок в июне.

Платина на рынке спот подешевела на 0,7%, до 892,04 доллара за унцию, а палладий — на 1,5%, до 938,55 доллара за унцию. Серебро подорожало на 0,1%, до 22,93 доллара за унцию.