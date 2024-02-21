МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены на золото выросли в среду на фоне ослабления доллара США и повышенного спроса на активы-убежища. Котировки золота повышаются уже шестую сессию подряд. Инвесторы ждут выхода протоколов заседания Федеральной резервной системы.

К 04.11 по Гринвичу цена золота на рынке спот выросла на 0,4%, до 2030,7 доллара за унцию, максимума с 9 февраля.

На COMEX фьючерсы на золото подорожали на 0,1%, до 2041,3 доллара за унцию. Индекс доллара в среду снижается третий день подряд, что делает деноминированное в американской валюте золото более дешевым для держателей других валют.

"Индекс доллара немного снизился, что оказывает поддержку ценам на золото, — отмечает старший аналитик Reliance Securities Джигар Триведи. — Мы также наблюдаем повышенный спрос на золото как актив-убежище на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке".

Хуситы продолжают атаки в районе судоходных маршрутов в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. С пятницы беспилотниками и ракетами были атакованы как минимум еще четыре судна.

"Все ждут выхода протоколов ФРС, и ожидается, что котировки золота будут оставаться на относительно высоком уровне", — говорит Триведи.

Протоколы январского заседания ФРС, которые будут опубликованы в 19.00 по Гринвичу в среду, могут помочь инвесторам скорректировать прогнозы относительно сроков перехода ФРС к понижению процентных ставок.

Большинство, хоть и незначительное, опрошенных Reuters экономистов, полагают, что первое понижение ключевой ставки будет произведено в июне. Баланс рисков для этого прогноза смещен в сторону более позднего повышения ставки, а не более раннего.

Более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки, связанные с владением золотом.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что несмотря на "заметные" успехи в борьбе с инфляцией "еще предстоит работа" по стабилизации цен, а другой представитель ФРС предостерег от затягивания с понижением ставок.

Платина на рынке спот подорожала на 0,4%, до 904,75 доллара за унцию, палладий — на 0,8%, до 982,59 доллара, а серебро — на 0,7%, до 23,14 доллара за унцию.