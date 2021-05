МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта, как и многие рисковые активы, подвержена традиционному сезонному падению стоимости в мае, однако по ряду причин в этом году традиция может быть нарушена, и курс рубля продолжит рост, начавшийся в конце апреля, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Таким образом, российская валюта может сыграть не по правилу: sell in may and go away, а даже укрепиться в последний весенний месяц.

Российский рынок в плане сезонности мало отличается от других фондовых площадок, рассуждает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". Есть четкая закономерность, что в отпускной период с мая по октябрь все рисковые активы, приобретаемые инвесторами из США, в том числе акции и облигации "развивающихся" рынков, показывают доходность в разы ниже, чем с ноября по апрель, поясняет он.

"Поэтому большинство управляющих и розничных игроков заранее из них выходит в мае. Это давит на рубль, российские акции и облигации. Общая статистика показывает, что за всю историю американского рынка около 60% майских сессий демонстрировали убыток. Ровно те же наблюдения можно сделать в российских активах. За последние 10 лет в мае облигационный индекс, отражающий стоимость отечественных госбондов, шесть раз снижался и только четыре рос. Рубль в 60% случаев в мае также падал", — рассказал Емельянов.

РИСКИ СНИЖЕНИЯ ЕСТЬ…

Мировая политика — внешний для рынка РФ фактор, она изменяет влияние более фундаментальных сигналов, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Именно поэтому указанная стратегия в мае может сработать только при сочетании негативного развития внешнеполитической обстановки: рисков военных действий на востоке Украины, санкций и прочих ограничений, которые могут быть чувствительными для экономики РФ, отдельных сегментов и отраслей", — считает он.

Помимо политики, для облигаций федерального займа (ОФЗ) также существует второй по важности риск, системный для всех "развивающихся" экономик, добавляет Евстифеев. Это возможное ужесточение риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США (из-за растущих инфляционных ожиданий), которое в глобальном масштабе укрепит позиции доллара и вызовет отток из большинства "развивающихся" валют, считает он.

Если инфляция и ее ожидания не будут замедляться в РФ, российский Центробанк также может занять ещё более жёсткую позицию, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Тогда мы столкнёмся с новой волной распродаж, которая придётся на май", — полагает он.

Несмотря на то, что фундаментальные факторы и, в частности, уровни на рынке энергоносителей говорят в пользу более существенного укрепления российской валюты, игроки продолжат учитывать риски, специфические для рубля, отмечает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. "При этом, в случае роста санкционного давления доллар может вновь подняться в район 76 рублей", — оценивает он.

…НО РУБЛЬ СЫГРАЕТ НЕ ПО ПРАВИЛАМ

В отсутствие эскалации внешнеполитических рисков ожидается стабильная ситуация с курсовой динамикой рубля, полагает Монастыршин. "В частности, доллар может закрепиться в диапазоне 73-75 рублей", — оценивает он.

С учетом того, что санкционный драйвер падения долговых госбумаг России несколько померк, а цены бондов развитых экономик замедлили падение на фоне ожидания затухания инфляции из-за коронавируса в Азии, явных угроз для рынка ОФЗ не видно, считает Михаил Зельцер из компании "БКС Мир инвестиций". Соответственно, в среднесрочном плане речь идет о курсе 72,5 рубля за доллар и 88 рубля за евро, оценил он.

При любой значимой просадке цены ОФЗ в мае будет активизироваться спрос на них, полагает Кочетков. "Данный спрос оказывает положительное влияние и на рубль, поскольку говорит о том, что финансовые организации предпочитают вкладываться в рублёвый долг, а не в валюту. Поэтому мы больше ждём укрепления рубля в мае, чем его ослабления", — добавляет эксперт.

Скорее всего, мы все-таки увидим рост курса рубля в этом мае, поскольку российский рынок в предыдущие месяцы был сильно перепродан из-за фактора санкций, а сейчас он возвращается к норме, резюмирует Емельянов.