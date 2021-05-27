МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль слегка прибавляет против доллара и евро, несмотря на противоречивую конъюнктуру внешних рынков.

Снижение рынка нефти отчасти компенсируется повышением западных фондовых индексов, а неоднозначная динамика "развивающихся" валют не дает четких ориентиров.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.44 мск снижался на 14 копеек, до 73,37 рубля, курс евро повышался на 13 копеек, до 89,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта продолжает колебаться в "боковом" коридоре против доллара и евро. Внешний фон при этом остается противоречивым. Так, цены на нефть остаются под давлением ожиданий по переговорам между Ираном и западными странами о возобновлении ядерного соглашения. Снятие санкций с поставок иранской нефти на мировой рынок надавят на нефтяные котировки. Сейчас сорт Brent теряет 0,3% к прошлому закрытию — до 68,5 доллара за баррель.

Западные фондовые индексы преимущественно повышаются, что компенсирует умеренный нефтяной негатив. Оптимизм на фондовых площадках поддержали макроэкономические статданные по США.

Так, минторг страны ранее сохранил оценку роста ВВП США в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики при этом ожидали повышения оценки роста ВВП США в первом квартале до 6,5% в пересчете на год с 6,4% по первой оценке. При этом данные по рынку труда оказались лучше ожиданий аналитиков.

Спросу на риск способствует также улучшение отношений между США и Китаем, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Сегодня состоялись первые после избрания (Джо —ред.) Байдена телефонные переговоры торговых представителей двух стран. Кроме того, были временно сняты американские ограничения с крупнейшей технологической компании Китая — Xiaomi", — добавляет он.

"Развивающиеся" валюты не демонстрируют единой динамики, не давая четких сигналов курсу рубля.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,15-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Текущий коридор курса 73-74 рубля за доллар сохраняет актуальность при возможных скачках волатильности из-за постепенного снижения интенсивности "налоговых" продаж от экспортеров и повышении значимости дивидендных потоков как в одну (продажа валюты эмитентами), так и в другую (покупка валюты акционерами) сторону, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Пока баланс будет смещен в сторону первых, поэтому доллар может торговаться ближе к нижней границе указанного диапазона", — оценивает он.

Доллар продолжает разнонаправленные движения в рамках консолидации, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Пока не будет пробита верхняя граница среднесрочного нисходящего канала, более вероятно сохранение "боковой" динамики в диапазоне 73,18-73,86 рубля за доллар", — оценивает он.