МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов понедельника продолжает снижаться на усилении геополитических рисков, курс доллара подскочил выше 78 рублей впервые с 28 января, следует из данных Московской биржи. Эксперты дали прогоноз по динамике рубля и бирж на следующую неделю

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск повышался на 73 копейки — до 77,9 рубля, а минутами ранее подскакивал до 78,29 рубля — максимума с 28 января.

Курс евро в то же время рос на 78 копеек — до 88,32 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,1% — до 95,48 доллара за баррель.

Российский рынок акций обвалился на утренней торговой сессии понедельника под давлением геополитики, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) опустился ниже 3400 пунктов впервые с 27 января, следует из данных Московской биржи.

Невысокая ликвидность из-за небольшого присутствия игроков утром также способствует резким ценовым движениям.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.13 мск падал на 4,04% — до 3403,51 пункта, а минутами ранее опускался до 3352,01 пункта — минимума с 27 января.