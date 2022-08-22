МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Китайский юань упал против доллара США до самого низкого уровня почти за два года, после того как Пекин нарастил усилия по стимулированию экономики, в то время как ФРС США нацеливается на продолжение агрессивного ужесточения своей политики. Курс доллара растет к иене на "ястребиных" ожиданиях по политике ФРС США

По словам трейдеров, продолжающееся расхождение курсов денежно-кредитной политики наряду с обеспокоенностью по поводу ухудшения фундаментальных макроэкономических показателей повысили вероятность оттока капиталов и ослабления юаня.

Континентальный и оффшорный юань быстро снизились, после того как Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки вслед за мерами смягчения политики, предпринятыми на прошлой неделе. Власти стремятся оживить экономику, испытывающее давление со стороны кризиса рынка недвижимости и антиковидных мер.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8202 и достигала максимума с 25 сентября 2020 года 6,8308. На момент написания статьи она торговалась по 6,8243.

Пара доллар/оффшорный юань опускалась до минимума почти за два года 6,8520, а на момент написания статьи торговалась по 6,8394.

По словам трейдеров, в первой половине сессии разрыв между континентальным и оффшорным юанем увеличился, что указывает на усиление ожиданий снижения китайской валюты. Оффшорный рынок работает более независимо, чем континентальный, и лучше отражает фундаментальные факторы.

"В целом ослабление юаня стало следствием расхождения траектории денежно-кредитной политики, уровней процентных ставок и учета рынком неблестящих перспектив экономики Китая, — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун. — Мы полагаем, что на этой стадии Народный банк Китая смирится с дальнейшим снижением юаня".

Перед открытием рынка центральный банк установил срединный курс юаня против доллара на уровне 6,8198 юаня против 6,8065 юаня в пятницу.

"Неожиданное замедление роста экономики в июле было достаточно широкомасштабным, и Народный банк Китая сохранит склонность к мягкой политике, пока экономика будет находиться под давлением политики нулевой терпимости к COVID, слабости рынка недвижимости и возникших недавно проблем с энергообеспечением", — считают аналитики Maybank.