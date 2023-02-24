МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение, курс юаня подскочил выше 11 рублей, впервые с 29 апреля, евро торгуется в районе 80,6 рубля, доллар — на отметке 76,15 рубля, после новостей о новых международных санкциях, следует из данных Московской биржи.

Электронное табло со знаком юаня

Китайский юань упал до самого низкого за семь недель уровня

Курс юаня расчетами "завтра" на 14.41 мск растёт на 8 копеек, до 10,99 рубля, а минутами ранее он поднимался до 11,01 рубля – максимума с 29 апреля.

Курс евро в то же время растет на 1,17 рубля, до 80,57 рубля, курс доллара — на 1,15 рубля, до 76,15 рубля.

Великобритания ранее в пятницу расширила санкции против четырех российских банков, в частности, "Уралсиба", "Зенита", МТС-банка и банка "Санкт-Петербург", это следует из заявления на сайте британского правительства.

Кроме того, затем американский Белый Дом сообщил, что США введут санкции против более чем 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран. Также отмечается, что санкции затронут десятки российских финансовых учреждений и чиновников, а страны "большой семёрки" намерены держать российские суверенные активы замороженными до разрешения конфликта на Украине.