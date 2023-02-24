МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение, курс юаня подскочил выше 11 рублей, впервые с 29 апреля, евро торгуется в районе 80,6 рубля, доллар — на отметке 76,15 рубля, после новостей о новых международных санкциях, следует из данных Московской биржи. Китайский юань упал до самого низкого за семь недель уровня

Курс юаня расчетами "завтра" на 14.41 мск растёт на 8 копеек, до 10,99 рубля, а минутами ранее он поднимался до 11,01 рубля – максимума с 29 апреля.

Курс евро в то же время растет на 1,17 рубля, до 80,57 рубля, курс доллара — на 1,15 рубля, до 76,15 рубля.

Великобритания ранее в пятницу расширила санкции против четырех российских банков, в частности, "Уралсиба", "Зенита", МТС-банка и банка "Санкт-Петербург", это следует из заявления на сайте британского правительства.

Кроме того, затем американский Белый Дом сообщил, что США введут санкции против более чем 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран. Также отмечается, что санкции затронут десятки российских финансовых учреждений и чиновников, а страны "большой семёрки" намерены держать российские суверенные активы замороженными до разрешения конфликта на Украине.