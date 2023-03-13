МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в понедельник вечером к евро и иене, следует из данных торгов. Рынки оценивают перспективы более "голубиных" действий Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне ситуации вокруг американского банковского сектора. В МИД назвали доллар "бумажкой на доверии"

По состоянию на 18.17 мск курс евро к доллару рос до 1,0716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0643 доллара, курс доллара к иене опускался на 1,57%, до 132,87 иены со 134,98 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,88%, до 103,66 пункта.

Мировые рынки продолжают оценивать обстановку в банковском секторе США. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

В связи с этим рынки пытаются предсказать дальнейшие действия Федрезерва. По данным CME Group, 65,7% опрошенных аналитиков ждут повышение ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%, в то время как 34,3% прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Заседание ФРС США пройдет 21-22 марта.

"Сейчас под вопросом находится повышение ставки ФРС даже на 25 базисных пунктов на следующем заседании", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Strategic Alpha Мориса Помери (Maurice Pomery).