МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Доллар США вырос в понедельник и достиг максимума за один месяц против японской иены. Устойчивость базовых розничных продаж и внушающие оптимизм корпоративные отчеты укрепили инвесторов во мнении, что на майском заседании ФРС снова повысит ключевую процентную ставку. В России могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля

В пятницу стало известно о том, что, хотя общий объем розничных продаж в США в марте сократился сильнее, чем ожидалось, так называемые базовые продажи, которые не учитывают продажи автомобилей, бензина, строительных материалов и продажи в секторе общепита, уменьшились лишь на 0,3%.

Кроме того, прибыли за 1-й квартал 2023 года у JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co превысили прогнозы, развеяв опасения по поводу банковского кризиса.

Пара доллар/иена в понедельник достигла самого высокого уровня за месяц 134,22, так как Банк Японии по-прежнему придерживается мягкой денежно-кредитной политики.

Тем временем индекс доллара стабилизировался на отметке 101,65, удерживаясь на определенной дистанции от достигнутого в пятницу минимума за один год 100,78.

Индекс доллара снижался пять недель подряд, так как последние признаки ослабления инфляции в США усилили ожидания того, что ФРС не нужно будет поднимать ставки так высоко, как ранее опасались некоторые наблюдатели.

Пара евро/доллар США в понедельник опустилась до 1,0986, а пара фунт/доллар США — на 0,02%, до 1,2412.

"Прибыли американских банков оказались намного выше, чем ожидалось, а это значит, что ситуация в экономике страны не так уж плоха… Я думаю, это усилит ожидания, что ФРС продолжит повышать процентные ставки", — отмечает аналитик CMC Markets. Биржи Европы растут на двух факторах

В настоящее время рынки учитывают примерно 81%-ную вероятность повышения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в следующем месяце. Неделей ранее вероятность такого развития событий оценивалась примерно в 69%.

Краткосрочные инфляционные ожидания повысились: согласно предварительным данным Мичиганского университета, в апреле инфляционные ожидания на год вперед составили 4,6% против 3,6% в марте.

После скачка в пятницу доходность казначейских облигаций оставалась на высоких уровнях.

Доходность двухлетних облигаций, которая обычно меняется параллельно прогнозам процентных ставок, на момент написания статьи находилась на 4,1161%, отступив от достигнутого в пятницы максимума примерно за две недели 4,137%.

Доходность десятилетнего долга составляла 3,5166%.

Заявления президента члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика, предположивших, что на заседании в мае ключевую ставку, вероятно, надо будет повысить на 25 базисных пунктов, усилили ожидания инвесторами ужесточения денежно-кредитной политики. Экономист спрогнозировал, случится ли на наших глазах крах доллара

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,01%, до 0,67095, а новозеландский доллар опустилась против американской валюты на 0,19%, до 0,61985.

Рынки ждут выходящих на этой неделе данных Китая, чтобы оценить ход восстановления второй в мире по величине экономики.

"Мы ожидаем, что данные по активности укажут на умеренное усиление импульса роста, но существенное превышение прогнозов маловероятно", — сказали аналитики MUFG.

Согласно вышедшим на прошлой неделе данным, в марте по сравнению с мартом прошлого года экспорт Китая подскочил на 14,8%, намного превысив ожидания рынка. До этого экспорт сокращался пять месяцев подряд.

Оффшорный юань снизился против доллара США примерно на 0,1%, за доллар давали 6,8786 юаня.