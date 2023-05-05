ООН, 5 мая — ПРАЙМ. Находясь в условиях санкций, Россия не может полагаться на доллар как на всемирную валюту, сейчас идет дедолларизация мировой экономики, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

"Процесс перехода во взаимных расчетах на местные валюты отражает стремление стран избавиться от долларовой зависимости", — сказал он.

Постпред напомнил слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США называли доллар общим достоянием всего мира, "а потом взяли и выключили рубильник, введя самые разнообразные принудительные меры не только против" России, но в отношении других стран.

"Поэтому, конечно, в этих условиях не можем полагаться на доллар как всемирную валюту", — подчеркнул Небензя.

Он также добавил, что не будет строить прогнозов о том, когда валюта США выйдет из оборота, "но процесс дедолларизации экономики, конечно, идет".

"И мы в разные времена наблюдали, что разные валюты — еще в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м веках играли роль главной валюты мира. В 20-м веке такая роль перешла к доллару. Но, как видите, ничто не вечно под луной, и когда-нибудь и доллар уступит место другой, более надежной валюте", — подчеркнул он. Валютные депозиты россиян упали ниже 50 миллиардов долларов

По мнению постпреда, "рубль продемонстрировал устойчивость к потрясениям, на которые рассчитывали те", кто вводил против России санкции, кто пытался обрушить рубль. "Благодаря выверенной политике властей — монетарной, финансовой, экономической — этого не произошло", — пояснил Небензя.

Кроме того, он считает, что тенденция дедолларизации в мире является объективной. "Это ведь не по решению Федеральной резервной системы происходит и не по желанию или отсутствию такового у американцев. Это система объективных финансово-экономических отношений, экономического развития, роли, которую та или иная валюта может сыграть в качестве валюты международных расчетов, некая регионализация валютного сотрудничества, которая исключает доллар и предотвращает ту зависимость от него, в которой до недавнего времени находилось большинство", — заключил постпред.

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